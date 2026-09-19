https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/islenmeyen-tarim-arazileri-nasil-kiralanacak-merak-edilen-5-soru-ve-5-yanit--1108874947.html

İşlenmeyen tarım arazileri nasıl kiralanacak: Merak edilen 5 soru ve 5 yanıt

İşlenmeyen tarım arazileri nasıl kiralanacak: Merak edilen 5 soru ve 5 yanıt

Sputnik Türkiye

İşlenmeyen tarım arazilerin kiralanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Peki bu araziler nasıl kiralanacak? 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T11:57+0300

2026-09-19T11:57+0300

2026-09-19T11:57+0300

türki̇ye

tarım arazisi

kiralık

tarım ve orman bakanlığı

tarım

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Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına ilişkin çalışmaları sürdürürken birçok kişi bu arazilerin nasıl kiralanacağını merak ediyor. Peki arazi kiralamak isteyenler nereye başvuracak? Arazilerin kira bedelleri nasıl belirlenecek? Kesinleşecek arazilerin kiralama işlemleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilecek? Bakanlık tarafından sezonluk kiraya verilecekİşte konuyla ilgili merak edilen 5 soru ve 5 yanıt: 1- Üst üste kaç yıl işlenmeyen tarım arazileri kiralama kapsamında değerlendiriliyor?5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenerek tarımsal üretimde kullanılmak üzere Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya veriliyor.2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve ilan süreci nasıl ilerliyor?2026 üretim yılı için il ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonlarınca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik tespit çalışmaları tamamlandı. Kiralama kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci ise 1 Eylül'de başladı.3- Kesinleşecek arazilerin kiralama işlemleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilecek?İlan sürecinin tamamlanmasının ve mülki amir onaylarının alınmasının ardından kesinleşecek işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama işlemleri, gelecek kiralama talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.4- Kira bedeli nasıl belirleniyor?Kira bedeli, ilgili komisyonca belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.5- Arazileri kiralamak isteyenler nasıl başvuru yapacak?İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Kira bedeli ise arazi sahibine ödenecek.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html

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tarım arazisi, kiralık, tarım ve orman bakanlığı, tarım