https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html

Şanlıurfa'da 4 bin 500 dönümlük araziye sahip köy satılığa çıktı: İstenen fiyat açıklandı

Şanlıurfa'da 4 bin 500 dönümlük araziye sahip köy satılığa çıktı: İstenen fiyat açıklandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da 4 bin 500 dönümlük araziye sahip olan Külünçe Köyü satılığa çıkarıldı. Köy için 1.5 milyar lira (yaklaşık 30 milyon dolar) isteniyor. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T13:37+0300

2026-08-26T13:37+0300

2026-08-26T13:37+0300

ekonomi̇

şanlıurfa

züğürt ağa

şener şen

satılık köy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108259829_0:579:1337:1331_1920x0_80_0_0_7ae142cebafb82b5ae69dd9953cd9c88.jpg

Şanlıurfa’da Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında bulunan Külünçe Köyü satışa çıkarıldı. Yaklaşık 4 bin 500 dönümlük araziye sahip köy için 1.5 milyar TL yani yaklaşık 30 milyon dolar fiyat biçildi. Bu fiyata köyün içerisindeki haneler de dahil. Akıllara ise başrollerini Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa filmi geldi. İlan sosyal medyada da gündem oldu. Tarım arazisinin yanı sıra mera alanına da sahipGayrimenkul danışmanı tarafından yayımlanan sosyal medyada yapılan ilanda, satışa konu alanın yalnızca tarım arazilerinden oluşmadığı belirtildi. Köy içerisinde mevcut hanelerin ve mera alanlarının da bulunduğu ifade edildi. Toplam 4 bin 500 dönümlük arazinin yaklaşık 3 bin dönümü sulanabilir tarım arazisi, 1500 dönümü ise kıraç ve ağaçlandırmaya uygun alan.Arazilerin tek parça ve bütünlüklü yapısının, büyük ölçekli tarım ve yatırım projeleri açısından avantaj sağlayabileceği ifade edildi. Satış ilanında arazinin tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık, ağaçlandırma ve uzun vadeli arazi yatırımı amacıyla değerlendirilebileceği belirtildi.Akıllara 'Züğürt Ağa' filmi geldiSatılık köy ilanı ise akıllara başrolünü Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa filmini getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kentsel-donusum-baskanligi-24-ilde-660-arsayi-satisa-cikariyor-1108229098.html

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, züğürt ağa, şener şen, satılık köy