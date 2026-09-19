https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/iran-abdnin-hurmuz-bogazindan-1-milyar-varilden-fazla-ham-petrolun-gectigi-yonundeki-iddialarini-1108881583.html

İran, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği' yönündeki iddialarını yalanladı

İran, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği' yönündeki iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T20:51+0300

2026-09-19T20:51+0300

2026-09-19T20:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

brad cooper

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇ran genelkurmay başkanlığı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.Hürmüz Boğazı'nın, hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yapan Şikarçi, ABD iddiaları hakkında, "Gülünç ve asılsız iddialar, çürümüş ve yorgun ABD Ordusu'nun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur" dedi.CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaşmıştı.Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/orta-afrika-cumhuriyeti-rusya-ile-ekonomik-isbirligini-gelistirmeyi-hedefliyoruz-1108880693.html

hürmüz boğazı

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abd, brad cooper, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)