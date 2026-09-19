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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/iran-abdnin-hurmuz-bogazindan-1-milyar-varilden-fazla-ham-petrolun-gectigi-yonundeki-iddialarini-1108881583.html
İran, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği' yönündeki iddialarını yalanladı
İran, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği' yönündeki iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T20:51+0300
2026-09-19T20:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
brad cooper
hürmüz boğazı
i̇ran
i̇ran genelkurmay başkanlığı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.Hürmüz Boğazı'nın, hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yapan Şikarçi, ABD iddiaları hakkında, "Gülünç ve asılsız iddialar, çürümüş ve yorgun ABD Ordusu'nun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur" dedi.CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaşmıştı.Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/orta-afrika-cumhuriyeti-rusya-ile-ekonomik-isbirligini-gelistirmeyi-hedefliyoruz-1108880693.html
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abd, brad cooper, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, brad cooper, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

İran, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği' yönündeki iddialarını yalanladı

20:51 19.09.2026
© AA / Fatemeh BahramiHürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor
Hürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladığına yönelik iddiayı yalanladı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın, hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yapan Şikarçi, ABD iddiaları hakkında, "Gülünç ve asılsız iddialar, çürümüş ve yorgun ABD Ordusu'nun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur" dedi.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaşmıştı.
Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı" ifadesini kullanmıştı.
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