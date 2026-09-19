https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/internet-uzerinden-almanyada-cinayete-tesebbus-avustralyada-istismardan-suclu-bulunan-isvecli-gence-1108873203.html
İnternet üzerinden Almanya'da 'cinayete teşebbüs', Avustralya'da 'istismar'dan suçlu bulunan İsveçli gence hapis cezası
İnternet üzerinden Almanya'da 'cinayete teşebbüs', Avustralya'da 'istismar'dan suçlu bulunan İsveçli gence hapis cezası
Sputnik Türkiye
İsveç'te ‘Chai’ takma adını kullanan 18 yaşındaki genç, Almanya ve Avustralya'daki mağdurları hedef alan internet üzerinden işlenen suçlar nedeniyle 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
2026-09-19T10:54+0300
2026-09-19T10:54+0300
2026-09-19T10:54+0300
dünya
siber suçlar
almanya
avustralya
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İsveç'te 18 yaşındaki bir kişi, internet üzerinden işlenen çok sayıda suç nedeniyle 10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edildi."Chai" takma adını kullanan genç, cinayete teşebbüs, cinsel istismar ve ağırlaştırılmış saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giydi. Mağdurlar arasında Almanya ve Avustralya'da bulunan gençler de yer aldı.Chai'nin suçları 15-17 yaşları arasında işlediği belirtildi. Bölge mahkemesi, Almanya'da bir gence yönelik iki cinayete teşebbüs suçunun yanı sıra Avustralya'daki genç bir mağdura yönelik çok sayıda cinsel ve şiddet içerikli suçtan hüküm verdi.'Sadist çevrimiçi istismar ağlar'İsveçli gencin, genç ve savunmasız kişileri tehdit ve şantaj yoluyla istismar ettiği belirtilen çevrimiçi ağlarda faaliyet gösterdiği tespit edildi.Bu ağlarda gençlerin cinsel içerikli materyal üretmeye veya şiddet içeren eylemlerde bulunmaya zorlandığı ifade edildi. Söz konusu gruplarda üretilen materyallerin, üyeler arasında statü ve kontrol sağlamak, ayrıca kapalı sunuculara ve sohbet odalarına erişim elde etmek amacıyla paylaşıldığı aktarıldı.İsveç Ulusal Uluslararası ve Organize Suç Birimi'nden kıdemli savcı Jenny Östling, mahkemenin ‘nihilist şiddet yanlısı aşırılık’ olarak tanımlanan olguyu ve 'The Com' olarak bilinen gevşek bağlantılı çevrimiçi ağları doğru şekilde değerlendirdiğini söyledi.Östling, kararın internet üzerinden uzaktan gerçekleştirilen şiddet suçlarının da cezalandırılabileceğini ortaya koyması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.The Com, siber suç, şantaj ve şiddet faaliyetleriyle ilişkilendirilen gevşek bağlantılı çevrimiçi ağları tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terim olarak biliniyor.Bu ağlar arasında dünya genelinde ‘764’ adıyla tanınan yapılanma da bulunuyor.Söz konusu suçların sınır ötesi niteliği nedeniyle ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerde de benzer vakalar soruşturuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kaliforniya-valisi-imzaladi-yapay-zekaya-acil-kapatma-tusu-kararnamesi-1108869610.html
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siber suçlar, almanya, avustralya
siber suçlar, almanya, avustralya
İnternet üzerinden Almanya'da 'cinayete teşebbüs', Avustralya'da 'istismar'dan suçlu bulunan İsveçli gence hapis cezası
İsveç'te ‘Chai’ takma adını kullanan 18 yaşındaki genç, Almanya ve Avustralya'daki mağdurları hedef alan internet üzerinden işlenen suçlar nedeniyle 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. 15-17 yaşlarındayken işlediği suçlar nedeniyle hüküm giydi.
İsveç'te 18 yaşındaki bir kişi, internet üzerinden işlenen çok sayıda suç nedeniyle 10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edildi.
"Chai" takma adını kullanan genç, cinayete teşebbüs, cinsel istismar ve ağırlaştırılmış saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giydi. Mağdurlar arasında Almanya ve Avustralya'da bulunan gençler de yer aldı.
Chai'nin suçları 15-17 yaşları arasında işlediği belirtildi. Bölge mahkemesi, Almanya'da bir gence yönelik iki cinayete teşebbüs suçunun yanı sıra Avustralya'daki genç bir mağdura yönelik çok sayıda cinsel ve şiddet içerikli suçtan hüküm verdi.
'Sadist çevrimiçi istismar ağlar'
İsveçli gencin, genç ve savunmasız kişileri tehdit ve şantaj yoluyla istismar ettiği belirtilen çevrimiçi ağlarda faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Bu ağlarda gençlerin cinsel içerikli materyal üretmeye veya şiddet içeren eylemlerde bulunmaya zorlandığı ifade edildi. Söz konusu gruplarda üretilen materyallerin, üyeler arasında statü ve kontrol sağlamak, ayrıca kapalı sunuculara ve sohbet odalarına erişim elde etmek amacıyla paylaşıldığı aktarıldı.
İsveç Ulusal Uluslararası ve Organize Suç Birimi'nden kıdemli savcı Jenny Östling, mahkemenin ‘nihilist şiddet yanlısı aşırılık’ olarak tanımlanan olguyu ve 'The Com' olarak bilinen gevşek bağlantılı çevrimiçi ağları doğru şekilde değerlendirdiğini söyledi.
Östling, kararın internet üzerinden uzaktan gerçekleştirilen şiddet suçlarının da cezalandırılabileceğini ortaya koyması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.
The Com, siber suç, şantaj ve şiddet faaliyetleriyle ilişkilendirilen gevşek bağlantılı çevrimiçi ağları tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terim olarak biliniyor.
Bu ağlar arasında dünya genelinde ‘764’ adıyla tanınan yapılanma da bulunuyor.
Söz konusu suçların sınır ötesi niteliği nedeniyle ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerde de benzer vakalar soruşturuluyor.