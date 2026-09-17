https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/macklemore-ed-sheeran-turnesinden-kazandigi-1-milyon-dolari-filistine-bagislayacak-1108823805.html
Macklemore, Ed Sheeran turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak
Macklemore, Ed Sheeran turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak
Sputnik Türkiye
Filistin'e yönelik sahne açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore, 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını Filistinlilere bağışlayacağını açıkladı.
2026-09-17T09:24+0300
2026-09-17T09:24+0300
2026-09-17T09:24+0300
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Amerikalı rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın "Loop" turnesinde açılış sanatçısı olarak kazandığı 1 milyon doları Filistinlilere destek amacıyla bağışlayacağını açıkladı.Macklemore, Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, elde ettiği net kazancın tamamını Filistinlilerle doğrudan çalışan ve Gazze'deki yardım faaliyetlerini destekleyen 6 kuruluşa aktaracağını duyurdu.Grammy ödüllü sanatçı ayrıca, New England Patriots'ın milyarder sahibi ve İsrail'e yönelik bağışlarıyla tanınan Robert Kraft'a da çağrıda bulundu.Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son gelişmelerin ardından tartışmanın odağının yeniden Filistinlilere çevrilmesi gerektiğini belirterek, bağışını Kraft'ın da eşleştirmesini istedi.Kraft'tan 2 milyon dolarlık açıklamaMacklemore'un çağrısına Kraft cephesinden yanıt geldi.Kraft, söz konusu paranın hangi kuruluşlara veya yardım kurumlarına aktarılacağını ise belirtmedi.Milyarder iş insanı açıklamasında tüm insanların korunmaya değer olduğuna inandığını belirterek, Sheeran'ın başka stadyum sahipleriyle de iletişime geçmeyi planladığını ve amaçlarının birlikte hareket ederek insanlar arasında "köprüler kurmak" olduğunu ifade etti.Macklemore neden turneden çıkarıldı?Macklemore'un bağış kararı, sanatçının Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından geldi.Rapçi, eylül ayının başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verdiği konser sırasında sahneden "Özgür Filistin" mesajı vermişti.Macklemore, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insanların unutulmadığını söyleyerek Filistinlilerin özgürlüğünü desteklediğini ifade etmişti.Sanatçının açıklamaları sonrasında İsrail-Amerikan Konseyi, Macklemore'un turneden çıkarılması için bir kampanya başlatmıştı.Macklemore ertesi gün sahnede yaptığı konuşmada ise İsrail'e yönelik eleştirinin Yahudilere yönelik bir eleştiri anlamına gelmediğini savunarak mesajının barış, sevgi ve tüm insanların onur, saygı ve eşitlik içinde yaşaması için olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/macklemore-filistine-destek-aciklamalarinin-ardindan-ed-sheeranin-turnesinden-cikarildi-1108766665.html
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filistin, macklemore, ed sheeran, grammy, gazze, i̇srail, new england patriots
filistin, macklemore, ed sheeran, grammy, gazze, i̇srail, new england patriots
Macklemore, Ed Sheeran turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak
Filistin'e yönelik sahne açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını Filistinlilere ve Gazze'deki yardım çalışmalarına destek veren 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.
Amerikalı rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın "Loop" turnesinde açılış sanatçısı olarak kazandığı 1 milyon doları Filistinlilere destek amacıyla bağışlayacağını açıkladı.
Macklemore, Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, elde ettiği net kazancın tamamını Filistinlilerle doğrudan çalışan ve Gazze'deki yardım faaliyetlerini destekleyen 6 kuruluşa aktaracağını duyurdu.
Grammy ödüllü sanatçı ayrıca, New England Patriots'ın milyarder sahibi ve İsrail'e yönelik bağışlarıyla tanınan Robert Kraft'a da çağrıda bulundu.
Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son gelişmelerin ardından tartışmanın odağının yeniden Filistinlilere çevrilmesi gerektiğini belirterek, bağışını Kraft'ın da eşleştirmesini istedi.
Kraft'tan 2 milyon dolarlık açıklama
Macklemore'un çağrısına Kraft cephesinden yanıt geldi.
Kraft yaptığı açıklamada, Ed Sheeran'ın kendisini aradığını ve bölgedeki insani krize yardım amacıyla 2 milyon dolarlık bağış yapmayı taahhüt etmesini istediğini
söyledi.
Kraft, söz konusu paranın hangi kuruluşlara veya yardım kurumlarına aktarılacağını ise belirtmedi.
Milyarder iş insanı açıklamasında tüm insanların korunmaya değer olduğuna inandığını belirterek, Sheeran'ın başka stadyum sahipleriyle de iletişime geçmeyi planladığını ve amaçlarının birlikte hareket ederek insanlar arasında "köprüler kurmak" olduğunu ifade etti.
Macklemore neden turneden çıkarıldı?
Macklemore'un bağış kararı, sanatçının Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından geldi.
Rapçi, eylül ayının başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verdiği konser sırasında sahneden "Özgür Filistin" mesajı vermişti.
Macklemore, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insanların unutulmadığını söyleyerek Filistinlilerin özgürlüğünü desteklediğini ifade etmişti.
Sanatçının açıklamaları sonrasında İsrail-Amerikan Konseyi, Macklemore'un turneden çıkarılması için bir kampanya başlatmıştı.
Macklemore ertesi gün sahnede yaptığı konuşmada ise İsrail'e yönelik eleştirinin Yahudilere yönelik bir eleştiri anlamına gelmediğini savunarak mesajının barış, sevgi ve tüm insanların onur, saygı ve eşitlik içinde yaşaması için olduğunu söyledi.