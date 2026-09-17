Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecek: Patriğe 'ekümenik' sıfatıyla fahri doktora unvanı verildi

Modern dönemin en etkili dini liderlerinden biri olarak geniş çapta kabul edilen Patrik Hazretleri hayatını teolojik araştırmalara, ruhani liderliğe, dinler arası anlayışa ve barışın, adaletin ve çevresel sorumluluğun teşvik edilmesine adamıştır.

Patrik Hazretleri, farklı Hristiyan gelenekleri ve inanç toplulukları arasında onlarca yıldır karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için çalışırken, aynı zamanda çevre sorunları, insan hakları ve din özgürlüğü konularında önde gelen bir ses haline gelmiştir.

Bartholomeos, 1991 yılında Ekümenik Patrik olmasından bu yana Ortodoks Kilisesi genelinde ilişkileri güçlendirmek ve farklı mezheplere mensup Hristiyanlar arasında daha yakın diyaloğu teşvik etmek için çalışmıştır. Ayrıca farklı inançlara mensup insanlar arasındaki iş birliğinin güçlü bir savunucusu olmuş; saygıyı, anlayışı ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmiştir.

Uluslararası alanda "Yeşil Patrik" olarak tanınan Bartholomeos, çevrenin korunmasının ahlaki önemine dikkat çeken ilk büyük dinî liderlerden biri olmuştur. Uluslararası konferanslar, bilim insanlarıyla ortaklıklar ve kamuoyu nezdindeki savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla inanç ile çevresel sorumluluk arasındaki bağlantıya daha fazla dikkat çekilmesine yardımcı olmuştur.