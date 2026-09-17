https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/fener-rum-patrigi-bartholomeos-kral-iii-charles-ile-gorusecek-patrige-ekumenik-sifatiyla-fahri-1108836124.html
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecek: Patriğe 'ekümenik' sıfatıyla fahri doktora unvanı verildi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecek: Patriğe 'ekümenik' sıfatıyla fahri doktora unvanı verildi
Sputnik Türkiye
Fener Rum Patriği Bartholomeos'a çevre sorunları, dinler arası diyalog, din özgürlüğü ve insan onuruna yönelik katkıları iddiası ile Birleşik Krallık'taki... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T15:56+0300
2026-09-17T15:56+0300
2026-09-17T16:06+0300
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Birleşik Krallık'taki Chichester Üniversitesi'nden fahri İlahiyat Doktoru unvanı aldı. Üniversite söz konusu unvanın Bartholomeos’a çevre savunuculuğunun yanı sıra teolojik araştırmalara, Hristiyanlar arası ve dinler arası diyaloğa yaptığı katkılar dolayısıyla verildiğini kaydetti.Chichester Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, dünya genelinde 300 milyondan fazla Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri ve 'ekümenik' olduğu öne sürülen Bartholomeos hakkında şu ifadelere yer verildi:Yayımlanan metinde ayrıca "Bu çalışmalarının yanı sıra, insan hakları, din özgürlüğü ve tüm insanların onuru lehinde sürekli olarak görüş bildirmiştir. Görevi boyunca savunmasız toplulukların haklarını savunmuş ve bölünme ile çatışmalardan etkilenen yerlerde diyaloğu teşvik etmiştir" cümleleri kaydedildi.Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecekPatrik Bartholomeos, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile görüşmek üzere 14 Eylül 2026'da Londra'ya gitmişti.Heathrow Havalimanı'nda Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi Yannis Tsaousis'in karşıladığı Bartholomeos'un bir hafta İngiltere'de kalması bekleniyor.Bartholomeos'un İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile özel bir görüşme gerçekleştireceği kaydedilirken Oxford Üniversitesi'nde de bir konuşma yapması bekleniyor.Yargıtay, 2007 yılında 'ekümenik olamaz' demişti13 Haziran 2007 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin E. 2005/10694, K. 2007/5603 sayılı kararında, Patrikhane'nin ‘ekümenik’ sıfatının yasal bir dayanağının bulunmadığı ve bu sıfatın mevcut olmadığı yönünde hüküm verilmişti.Patrikhane'nin 'ekümenik' iddiasının yasal dayanağı olmadığına ilişkin kararda, Patrikhane'nin tamamen Türk hukukuna tabi olduğunun altı çizilmiş ve bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin Anayasa’nın 10'uncu maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği'nin yazısına atıf yapılan kararda, Patrikhane'nin 'ekümenik' olduğuna dair iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek Patrikhane'nin 'ekümenik' sıfatının bulunmadığı ortaya koyulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rus-dis-istihbarati-fener-rum-patrigi-bartholomeos-cubbeli-bir-deccal-1102675531.html
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bartholomeos, avrupa, fener rum patriği bartholomeos, kral charles, charles, birleşik krallık, ortodoks kilisesi, türkiye cumhuriyeti, fahri doktora
bartholomeos, avrupa, fener rum patriği bartholomeos, kral charles, charles, birleşik krallık, ortodoks kilisesi, türkiye cumhuriyeti, fahri doktora
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecek: Patriğe 'ekümenik' sıfatıyla fahri doktora unvanı verildi
15:56 17.09.2026 (güncellendi: 16:06 17.09.2026)
Fener Rum Patriği Bartholomeos'a çevre sorunları, dinler arası diyalog, din özgürlüğü ve insan onuruna yönelik katkıları iddiası ile Birleşik Krallık'taki Chichester Üniversitesi tarafından fahri İlahiyat Doktoru unvanı verildi. Söz konusu haberde, üniversite Patrik'ten 'Ekümenik Patrik' olarak bahsetti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Birleşik Krallık'taki Chichester Üniversitesi'nden fahri İlahiyat Doktoru unvanı aldı. Üniversite söz konusu unvanın Bartholomeos’a çevre savunuculuğunun yanı sıra teolojik araştırmalara, Hristiyanlar arası ve dinler arası diyaloğa yaptığı katkılar dolayısıyla verildiğini kaydetti.
Chichester Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, dünya genelinde 300 milyondan fazla Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri ve 'ekümenik' olduğu öne sürülen Bartholomeos hakkında şu ifadelere yer verildi:
Modern dönemin en etkili dini liderlerinden biri olarak geniş çapta kabul edilen Patrik Hazretleri hayatını teolojik araştırmalara, ruhani liderliğe, dinler arası anlayışa ve barışın, adaletin ve çevresel sorumluluğun teşvik edilmesine adamıştır.
Patrik Hazretleri, farklı Hristiyan gelenekleri ve inanç toplulukları arasında onlarca yıldır karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için çalışırken, aynı zamanda çevre sorunları, insan hakları ve din özgürlüğü konularında önde gelen bir ses haline gelmiştir.
Bartholomeos, 1991 yılında Ekümenik Patrik olmasından bu yana Ortodoks Kilisesi genelinde ilişkileri güçlendirmek ve farklı mezheplere mensup Hristiyanlar arasında daha yakın diyaloğu teşvik etmek için çalışmıştır. Ayrıca farklı inançlara mensup insanlar arasındaki iş birliğinin güçlü bir savunucusu olmuş; saygıyı, anlayışı ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmiştir.
Uluslararası alanda "Yeşil Patrik" olarak tanınan Bartholomeos, çevrenin korunmasının ahlaki önemine dikkat çeken ilk büyük dinî liderlerden biri olmuştur. Uluslararası konferanslar, bilim insanlarıyla ortaklıklar ve kamuoyu nezdindeki savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla inanç ile çevresel sorumluluk arasındaki bağlantıya daha fazla dikkat çekilmesine yardımcı olmuştur.
Yayımlanan metinde ayrıca "Bu çalışmalarının yanı sıra, insan hakları, din özgürlüğü ve tüm insanların onuru lehinde sürekli olarak görüş bildirmiştir. Görevi boyunca savunmasız toplulukların haklarını savunmuş ve bölünme ile çatışmalardan etkilenen yerlerde diyaloğu teşvik etmiştir" cümleleri kaydedildi.
Bartholomeos, Kral Charles ile görüşecek
Patrik Bartholomeos, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile görüşmek üzere 14 Eylül 2026'da Londra'ya gitmişti.
Heathrow Havalimanı'nda Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi Yannis Tsaousis'in karşıladığı Bartholomeos'un bir hafta İngiltere'de kalması bekleniyor.
Bartholomeos'un İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile özel bir görüşme gerçekleştireceği kaydedilirken Oxford Üniversitesi'nde de bir konuşma yapması bekleniyor.
Yargıtay, 2007 yılında 'ekümenik olamaz' demişti
13 Haziran 2007 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin E. 2005/10694, K. 2007/5603 sayılı kararında, Patrikhane'nin ‘ekümenik’ sıfatının yasal bir dayanağının bulunmadığı ve bu sıfatın mevcut olmadığı yönünde hüküm verilmişti.
Patrikhane'nin 'ekümenik' iddiasının yasal dayanağı olmadığına ilişkin kararda, Patrikhane'nin tamamen Türk hukukuna tabi olduğunun altı çizilmiş ve bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin Anayasa’nın 10'uncu maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.
6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği'nin yazısına atıf yapılan kararda, Patrikhane'nin 'ekümenik' olduğuna dair iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek Patrikhane'nin 'ekümenik' sıfatının bulunmadığı ortaya koyulmuştu.