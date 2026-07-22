https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rapor-bill-gates-vakfi-2011-2014-yillarinda-jeffrey-epstein-ile-yaklasik-30-kez-gorustu-1107456291.html

Rapor: Bill Gates Vakfı 2011-2014 yıllarında Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştü

Rapor: Bill Gates Vakfı 2011-2014 yıllarında Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştü

Sputnik Türkiye

Bill Gates Vakfı'nın talebiyle hazırlanan bağımsız inceleme raporu, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu vakıf yöneticileri ve çalışanlarının 2011-2014... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:33+0300

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ABD merkezli WilmerHale hukuk firmasının Bill Gates Vakfı adına hazırladığı bağımsız inceleme raporunda, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu vakıf yöneticileri ve çalışanlarının 2011-2014 yılları arasında Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Yaklaşık beş ay süren inceleme kapsamında 50'den fazla mevcut ve eski vakıf çalışanıyla görüşüldüğü, Bill Gates'in de mülakata katıldığı ve kapsamlı belge incelemesi yapıldığı kaydedildi.Rapora göre, Epstein ile ilk temas 2011 yılında kuruldu. Görüşmelerin odağında, yüksek gelir grubundaki bağışçıların küresel sağlık projelerine katkı sağlamasını hedefleyen bir bağışçı fonu oluşturulması ve daha sonra vakıftan hibe alan bir sivil toplum kuruluşuyla ilgili çalışmalar yer aldı.Bu kapsamda 2011-2014 yılları arasında çok sayıda toplantı düzenlenirken, Aralık 2014'te Epstein'ın Manhattan'daki evinde Bill Gates, vakıf temsilcileri ve potansiyel bağışçıların katıldığı bir kahvaltı toplantısı da gerçekleştirildi.Yasa dışı faaliyet bulgusuna rastlanmadıRaporda, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu 10 vakıf yöneticisi ve çalışanın Epstein ile yaklaşık 30 kez bir araya geldiği belirtildi.Toplantıların bir kısmının vakfın kampüsünde, bazılarının ise Epstein'ın Manhattan'daki konutunda yapıldığı ifade edilirken, görüşmelerin bağışçı fonu girişimi, çocuk felciyle mücadele stratejisi, bağışçı ilişkileri ve International Peace Institute (IPI) ile bağlantılar üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.İnceleme sonucunda bu görüşmelerde yasa dışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi.Öte yandan raporda, Bill Gates'in 2011 yılında Epstein'ın daha önce cinsel suçtan hüküm giymiş olmasının doğurabileceği itibar riskinin farkında olduğu, vakıf çalışanlarının da bu konuda üst yönetime ve Gates'e çeşitli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.Ayrıca iki vakıf çalışanının, Bill Gates veya vakıf yönetiminin bilgisi olmadan Epstein'a hassas bilgiler ve elektronik posta yazışmaları gönderdiğinin tespit edildiği, bunun vakıf politikalarının ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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bill gates, jeffrey epstein