https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/dhcdeki-gorlovka-kentinde-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-11-yarali-1108880996.html

DHC’deki Gorlovka kentinde yolcu otobüsüne İHA saldırısı: 11 yaralı

DHC’deki Gorlovka kentinde yolcu otobüsüne İHA saldırısı: 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Donetsk bölgesindeki Gorlovka kentinde bir yolcu otobüsünün Ukrayna’ya ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu, ikisi çocuk 11 kişinin... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T19:27+0300

2026-09-19T19:27+0300

2026-09-19T19:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

gorlovka

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya soruşturma komitesi

telegram

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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kentin Nikitovskiy ilçesinde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.Prihodko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında 2016 doğumlu bir kız ve bir erkek çocuğunun da bulunduğu 11 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti. Prihodko, saldırının Ukrayna’ya ait bir İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili “terör saldırısı” suçlamasıyla ceza davası açtı. Kullanılan İHA’nın tipi ve modelinin yanı sıra olayın tüm ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi.Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da çok sayıda kimya ve kömür madenciliği tesisleri bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) en büyük yerleşim yerlerinden biri olan kentin nüfusu çatışmalar başlamadan önce 250 binin üzerindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), gorlovka, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya soruşturma komitesi, telegram