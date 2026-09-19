https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/dhcdeki-gorlovka-kentinde-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-11-yarali-1108880996.html
DHC’deki Gorlovka kentinde yolcu otobüsüne İHA saldırısı: 11 yaralı
DHC’deki Gorlovka kentinde yolcu otobüsüne İHA saldırısı: 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Donetsk bölgesindeki Gorlovka kentinde bir yolcu otobüsünün Ukrayna’ya ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu, ikisi çocuk 11 kişinin... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T19:27+0300
2026-09-19T19:27+0300
2026-09-19T19:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
gorlovka
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya soruşturma komitesi
telegram
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kentin Nikitovskiy ilçesinde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.Prihodko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında 2016 doğumlu bir kız ve bir erkek çocuğunun da bulunduğu 11 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti. Prihodko, saldırının Ukrayna’ya ait bir İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili “terör saldırısı” suçlamasıyla ceza davası açtı. Kullanılan İHA’nın tipi ve modelinin yanı sıra olayın tüm ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi.Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da çok sayıda kimya ve kömür madenciliği tesisleri bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) en büyük yerleşim yerlerinden biri olan kentin nüfusu çatışmalar başlamadan önce 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), gorlovka, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya soruşturma komitesi, telegram
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), gorlovka, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya soruşturma komitesi, telegram
DHC’deki Gorlovka kentinde yolcu otobüsüne İHA saldırısı: 11 yaralı
Donetsk bölgesindeki Gorlovka kentinde bir yolcu otobüsünün Ukrayna’ya ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu, ikisi çocuk 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kentin Nikitovskiy ilçesinde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Prihodko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında 2016 doğumlu bir kız ve bir erkek çocuğunun da bulunduğu 11 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti. Prihodko, saldırının Ukrayna’ya ait bir İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili “terör saldırısı” suçlamasıyla ceza davası açtı. Kullanılan İHA’nın tipi ve modelinin yanı sıra olayın tüm ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi.
Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da çok sayıda kimya ve kömür madenciliği tesisleri bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) en büyük yerleşim yerlerinden biri olan kentin nüfusu çatışmalar başlamadan önce 250 binin üzerindeydi.