https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/detaylar-belli-oldu-fon-tasfiyesinde-surec-nasil-isleyecek-odemelerde-oncelik-kimin-olacak-1108874205.html

Detaylar belli oldu: Fon tasfiyesinde süreç nasıl işleyecek? Ödemelerde öncelik kimin olacak?

Detaylar belli oldu: Fon tasfiyesinde süreç nasıl işleyecek? Ödemelerde öncelik kimin olacak?

Sputnik Türkiye

Fon piyasasında yaşanan son gelişmeler merakla takip edilirken 131 fon için tasfiye kararından sonra sürecin nasıl işleyeceği de belli oldu. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T11:36+0300

2026-09-19T11:36+0300

2026-09-19T11:36+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

i̇ş bankası

ziraat bankası

fon

tera portföy

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye sürecine alınan fonlarda sürecin nasıl işleyeceği belli oldu. Kurul, tasfiye sürecinin iki banka tarafından yürütüleceğini açıklarken tüm merak edilenleri de tek tek yanıtladı. Buna göre 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.Kimler öncelikli olacak?NTV'nin haberine göre fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.Fonların tasfiyesi için süre de verildiFonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek. Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.Yatırımcılar ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?Sermaye Piyasaları Hukukçusu Yalçın Özge Okat, fonlarda tasfiye kararının alınmasıyla birlikte Tera Portföy fonları için İş Bankası'nın yatırımcılarla muhatap olacağını ifade eden Okat, diğer fonlar için de Ziraat Bankası'nın ilgileneceğini ifade etti.Sürelerin olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Okat şu bilgileri paylaştı: "Yatırımcılar için geçtiğimiz iki iş günü çok önemliydi. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Kimlerin katılma payları var, yatırımcılar kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ortaya çıkacak durumu MKK kayıtları ile karşılaştırabilirler. Sonraki 10 günde fonun kimden alacağı var. İş Bankası ve Ziraat Bankası buna bakacak. Sonra fonlarda nakde dönüş başlayacak." ifadelerini kullandı.17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirlerde sorun yokYatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetileceğini de sözlerine ekleyen Okat, şöyle devam etti:"Burada şu nokta önemli, SPK bu nakde geçirilen paranın hisse senedi gibi bir aracıya yatırılmasını yasakladı ancak para piyasalarında değerlendirilebilecek. Bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini değerlendirdi. 3 aylık süre var. Bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler."Paranın bekleme döneminde yok olmadığına da işaret eden Okat, “O da nakde dönüldüğünde bu nakit para piyasasında değerlendiriliyor.”17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirlerde sorun olmadığını söyleyen Okat, "Bunlar fonun borcu olarak kabul edilecek. Borcu olması şu anlama geliyor; önce İş Bankası ve Ziraat Bankası bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası, varlıklar paraya çevrilir ve alacaklar alınır, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır." dedi.İhbarsız fonlara ilişkin de konuşan Okat, "17 Eylül'den sonra yapılan bildirimleri bunları da tasfiyeye sokuyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-portfoyden-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-odeme-planini-nasil-olacak--1108857278.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), i̇ş bankası, ziraat bankası, fon, tera portföy