https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-hakkinda-gozalti-karari-1108868449.html

Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı talimatı... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T00:07+0300

2026-09-19T00:07+0300

2026-09-19T00:07+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

küfür etmek

hakaret

hakaret davası

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk'un gözaltına alınması için talimat verildi.HSK İkinci Dairesi, Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/hsk-acikladi-cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-gorevden-uzaklastirildi-1108865207.html

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Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret