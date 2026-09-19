https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-hakkinda-gozalti-karari-1108868449.html
Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı talimatı... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T00:07+0300
2026-09-19T00:07+0300
2026-09-19T00:07+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
küfür etmek
hakaret
hakaret davası
kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk'un gözaltına alınması için talimat verildi.HSK İkinci Dairesi, Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/hsk-acikladi-cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-gorevden-uzaklastirildi-1108865207.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Uçuk'un gözaltına alınması için talimat verildi.
HSK İkinci Dairesi, Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.