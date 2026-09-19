https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kurulu-genel-gorusmelerine-katilmak-uzere-yarin-abdye-gidecek-1108882031.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T21:51+0300
2026-09-19T21:51+0300
2026-09-19T21:51+0300
poli̇ti̇ka
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amerika
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
recep tayyip erdoğan
burhanettin duran
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ziyaret edeceğini belirtti.Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/peskov-abdnin-yaptirim-yasasi-rusya-ile-iliskilere-olumlu-katki-saglamaz-1108881726.html
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abd, new york, amerika, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, recep tayyip erdoğan, burhanettin duran
abd, new york, amerika, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, recep tayyip erdoğan, burhanettin duran
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ziyaret edeceğini belirtti.
Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara teşrif etmeleri de öngörülmektedir.