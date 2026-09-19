https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/bilim-insanlari-insan-beyni-aslinda-iki-ayri-organdan-olusuyor-1108877876.html

Bilim insanları: İnsan beyni aslında iki ayrı organdan oluşuyor

Bilim insanları: İnsan beyni aslında iki ayrı organdan oluşuyor

Sputnik Türkiye

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, insan beyninin tek bir organ olmadığını, birbiriyle birleşmeden önce bağımsız olarak evrimleşen iki ayrı sistemden oluştuğunu ortaya koydu.

2026-09-19T15:29+0300

2026-09-19T15:29+0300

2026-09-19T15:29+0300

sağlik

stanford üniversitesi

beyin

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İnsan beyni, tek bir organdan değil, birbiriyle birleşmeden önce bağımsız olarak evrimleşen iki ayrı sistemden oluşuyor. Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, beynin gelişim sürecine ilişkin yeni araştırmalarında bu sonuca ulaştı.Araştırmacılar, çalışmayı başlangıçta laboratuvarda karşılaştıkları uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek amacıyla yürüttü: Beyin sapındaki kök hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması neredeyse imkansızken, beynin ön kısmındaki hücrelerin neden kolayca çoğaltılabildiğini anlamaya çalıştılar.Ekip, beynin gelişiminin en erken aşamalarını inceleyerek organın ön ve arka bölümlerinin tamamen farklı hücresel başlangıç noktalarından oluştuğunu keşfetti.Ancak Stanford ekibi, gastrulasyon olarak adlandırılan ve basit bir hücre kümesinin gerçek vücut yapılarını oluşturacak şekilde organize olmaya başladığı kritik gelişim aşamasında embriyoları inceleyerek iki farklı hücre grubu tespit etti.Hücre gruplarından biri yalnızca beynin ön kısmını oluşturacak şekilde programlanmışken, diğeri yalnızca arka kısmı oluşturuyordu. Daha ileri analizler, bu iki hücre grubunun içindeki genetik talimatların da tamamen farklı biçimlerde paketlendiğini ve hücreleri birbiriyle kesişmeyen ayrı gelişim yollarına yönlendirdiğini ortaya koydu.Stanford Üniversitesi Gelişim Biyolojisi Bölümü Doçenti Dr. Kyle Loh, "Beynin tek bir organ olması muhtemelen daha verimli olurdu ancak biz, beyni iki ayrı parça halinde oluşturduğumuz ilkel yönteme bağlıyız" dedi.Farklı işlevler üstleniyorKafatasının tabanında bulunan arka beyin, vücudun otomatik kontrol merkezi olarak görev yapıyor. Kalp atış hızı, solunum ve uyku döngüleri gibi hayati işlevleri yönetiyor.Orta beyin ve ön beyin ise dil, mantık ve soyut düşünme gibi daha üst düzey bilişsel işlevlerden sorumlu.Araştırmacılar, insan beynindeki bu iki sistemli yapının meşe palamudu solucanlarında da bulunduğunu tespit etti. İnsanlarla uzak bir ortak atayı paylaşan bu deniz canlılarında da aynı yapının görülmesi, beynin iki parçalı tasarımının en az 500 milyon yıl öncesine dayandığına işaret ediyor.Kritik gelişmeNature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmanın bulguları, tıp alanındaki araştırmalar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Araştırmacılar, arka beyin hücrelerinin nasıl özgün biçimde oluştuğunun anlaşılması sayesinde, insan kök hücrelerini laboratuvar ortamında ilk kez işlevsel arka beyin motor nöronlarına dönüştürmeyi başardı.Belirli sinir hücrelerinin üretilebilmesi, özellikle alt beyindeki motor nöronları hedef alarak yok eden ölümcül nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki araştırmaları önemli ölçüde hızlandırabilir.Bunlar arasında amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve spinal müsküler atrofi (SMA) bulunuyor.

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stanford üniversitesi, beyin