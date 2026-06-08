https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/cin-elon-muski-geride-birakti-neo-piyasaya-surulen-dunyanin-ilk-beyin-cipi-oldu-1106336270.html

Çin, Elon Musk’ı geride bıraktı: NEO, piyasaya sürülen dünyanın ilk beyin çipi oldu

Çin, Elon Musk’ı geride bıraktı: NEO, piyasaya sürülen dünyanın ilk beyin çipi oldu

Sputnik Türkiye

Çin, Elon Musk’ın Neuralink şirketini geride bırakarak NEO isimli dünyanın ilk ticari beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipini onayladı. Detaylar haberde...

2026-06-08T13:16+0300

2026-06-08T13:16+0300

2026-06-08T13:16+0300

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Çin Ulusal İlaç Denetim Kurumu’nun onayıyla NEO, omurilik yaralanmaları ve felçli hastalarda sinir sistemini güçlendirmek için tasarlandı. Cihaz, Çin devlet sağlık sisteminde seri üretime geçmek üzere.Deniz biyoloğu ve uzmanlar, bu gelişmenin insan-yapay zeka entegrasyonunda yeni bir çağın başlangıcı olabileceğini söylüyor. Ancak konu sadece tıbbi değil, aynı zamanda etik, güvenlik ve jeopolitik rekabet açısından da büyük tartışma yarattı.NEO nasıl çalışıyor?Tsinghua Üniversitesi ve Neuracle Technology tarafından geliştirilen NEO, kafatası ile beyin arasında yer alıyor. Sekiz sensörü beyin zarına (dura mater) bastırarak beyin dalgalarını dijital komutlara dönüştürüyor. Daha az zarar verici tasarımı sayesinde 36 hastada başarılı sonuçlar alındı. Hastalardan biri, “20 yıl sonra ilk kez adımı yazabildim” diyerek teknolojinin etkisini anlattı.Musk’ın Neuralink’i geride kaldıElon Musk’ın Neuralink şirketi 2024’te insan denemelerine başlamasına rağmen ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) genel kullanım onayı alabilmiş değil. Neuralink’in N1 çipi, beyin korteksine doğrudan girerek daha az zarar veren bir yöntem kullanıyor. Uzmanlar, Çin tasarımının bu açıdan daha güvenli olduğunu belirtiyor.Musk, teknolojiyi “İsa seviyesinde” olarak nitelendirmiş ve felçlilerde hareket kontrolü, görme kaybının geri kazanılması gibi faydalarını vurgulamıştı. Neuralink, düşünceyle yazı yazma, mouse hareket ettirme gibi yetenekler vaat ediyor.Faydalar ve risklerBeyin çipleri, dünya genelinde 3 milyardan fazla nörolojik hastaya (felç, Parkinson, epilepsi, depresyon) umut olabilir. Ancak uzmanlar ciddi risklere dikkat çekiyor:Griffith Üniversitesi siber güvenlik uzmanı Dr. David Tuffley, “Beyin implantları distopik görünebilir ama nörobilimde umut vaat ediyor. Ancak hackerların hassas nöral verilere erişimi ciddi tehdit” diyor.Rekabet kızışıyorBu alandaki çip pazarı şu anda 490 milyon dolar seviyesinde. 2035’e kadar 1.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin’in bu hamlesi, teknolojik üstünlük yarışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Eleştirmenler, teknolojinin “uyumlu cyborg” insan modeli yaratabileceğini, veri mahremiyetini yok edebileceğini söylüyor. Destekleyenler ise milyonlarca engelli için devrim niteliğinde olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/51-bolge-yakinlarinda-gizemli-yeni-nesil-ucak-goruntulendi-1106335323.html

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elon musk, haberler, sam altman, tsinghua üniversitesi