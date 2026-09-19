https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/amerikan-basini-pentagonun-acikladigindan-daha-fazla-abd-askeri-iran-savasinda-hayatini-kaybetti-1108869730.html

Amerikan basını: Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askeri İran savaşında hayatını kaybetti

Amerikan basını: Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askeri İran savaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

The Washington Post'un altı ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, savaş sırasında en az 22 ABD askeri hayatını kaybetti.

2026-09-19T09:13+0300

2026-09-19T09:13+0300

2026-09-19T09:13+0300

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ABD Savunma Bakanlığı'nın kamuya açık kayıtlarının, İran savaşı sırasında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin tamamını yansıtmadığı öne sürüldü.The Washington Post'un altı ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'la devam eden savaş sırasında en az 22 ABD askeri hayatını kaybetti. Beş yetkili bu sayının 22 olduğunu belirtirken, altıncı yetkili ise 28 Şubat'tan bu yana 23 askerin öldüğünü söyledi.Buna karşın Pentagon'un kamuya açık Defense Casualty Analysis System (DCAS) veri tabanında, cuma günü itibarıyla İran çatışmasının başladığı tarihten bu yana 18 askerin ölümü kayıtlı bulunuyor. Böylece Washington Post'un görüştüğü yetkililerin verdiği rakamlarla Pentagon'un kamuya açık kayıtları arasında en az dört kişilik fark bulunuyor.Kamuoyuna açıklanmadı mı?Gazeteye konuşan yetkililer, kamuya açıklanmayan ölümlerin kimlikleri, ölüm tarihleri ve askerlerin nerede ve nasıl hayatını kaybettiği konusunda ayrıntı vermedi. Yetkililerden bazıları, ilave can kayıplarının Pentagon'un kamuya açık kayıp veri tabanına yansıtılmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Pentagon ise kayıtlar arasındaki farkla ilgili soruları yanıtlamadı.Habere göre, Pentagon'un kayıtlarında yer alan 18 ölümün 14'ü İran ile savaş kapsamında gösteriliyor. Dört ölüm ise 'Denizaşırı Operasyonlar' başlığı altında bulunuyor. Bu ölümlerin, Washington ile Tahran arasındaki temmuz ayındaki ateşkes sonrasında yeniden başlayan çatışmalarla bağlantılı operasyonlar dönemine ait olduğu belirtiliyor.Pentagon ayrıca şubat ayından bu yana Ortadoğu'da, İran savaşıyla doğrudan bağlantılı olmayan görevlerde bulunan iki ABD askerinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak bu askerlerin isimlerinin de DCAS veri tabanında ilgili görev kapsamında yer almadığı belirtildi.820'den fazla asker yaralandıİran çatışmasının başlamasından bu yana 820'den fazla ABD askerinin çatışmalarda yaralandığı da Pentagon'un kamuya açık veri tabanında yer alıyor. Yaralanmaların önemli bölümünün, İran'ın Ortadoğu'daki ABD üslerine yönelik karşı saldırıları sırasında meydana gelen travmatik beyin yaralanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor.ABD’ye maliyeti 43.6 milyara ulaştıWashington Post ayrıca, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) değerlendirmesine göre savaşın eylül ayının başlarına kadar ABD'ye maliyetinin yaklaşık 43.6 milyar dolara ulaştığını aktardı. Bu rakamın 28 milyar dolarlık mühimmat kullanımını içerdiği, ancak ABD üslerinde meydana gelen hasarı kapsamadığı belirtildi.Askeri kayıpların doğru biçimde kayda geçirilmesi yalnızca kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önem taşımıyor. Habere göre, bir ABD askerinin ölümü sonrasında yapılan 'görev çizelgesi' soruşturması, ölümün resmi görev sırasında gerçekleşip gerçekleşmediğini belirliyor. Bu tespit, askerlerin ailelerinin yararlanabileceği ölüm ve sosyal yardım haklarını da etkileyebiliyor.

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