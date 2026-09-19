https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/almanya-icin-kritik-gun-berlin-ve-mecklenburg-vorpommern-secimleri-oncesi-son-anketler-ne-diyor-1108872555.html

Almanya için kritik gün: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri öncesi son anketler ne diyor?

Almanya için kritik gün: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri öncesi son anketler ne diyor?

Sputnik Türkiye

Almanya'da 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimlerin, iki eyaletin yeni yönetimlerini belirlemenin yanında Merz açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

2026-09-19T10:21+0300

2026-09-19T10:21+0300

2026-09-19T11:07+0300

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Almanya’nın başkenti Berlin'de Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU ile muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) birincilik için yarışırken, Mecklenburg-Vorpommern'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasındaki mücadele son günlerde başa baş bir görünüme büründü.Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'nin yaptığı son ankete göre Berlin'de Sol Parti yüzde 22 ile ilk sırada bulunurken CDU yüzde 20 ile ikinci durumda.Saksonya-Anfalt seçimlerinde yaklaşık yüzde 44 oy alan ve Merz üzerindeki baskıyı artıran Almanya için Alternatif (AfD) için Berlin anketleri yüzde 18 olarak bildirilirken, Yeşiller yüzde 15, SPD yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.Berlin'de CDU iktidarı kaybedebilirBerlin'de 2023'ten bu yana CDU-SPD koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor.CDU-SPD toplamda yüzde 32 oranında kalıyor. Buna karşılık Sol Parti-SPD-Yeşiller ve CDU-SPD-Yeşiller seçeneklerinin her ikisi de parlamenter çoğunluk sağlayabilecek durumda.Bu nedenle seçimden sonra başkentte koalisyon görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor.Sol Parti birinci çıkarsa, Sol Parti-SPD-Yeşiller koalisyonu gündeme gelebilecek seçeneklerden biri olacak. CDU'nun birinci parti olması halinde ise CDU-SPD-Yeşiller koalisyonu mevcut tabloya göre alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.Berlin'deki mevcut siyasi tablo, seçim sonrasında iki partili bir hükümet yerine üç partili bir koalisyonun kurulması ihtimalini güçlendiriyor.Eralp ve Evers arasındaki yarışSol Parti'nin 45 yaşındaki belediye başkan adayı Elif Eralp, özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor.Eralp belediyeye ait konutlarda kira artışlarının yıllık yüzde 1 ile sınırlandırılacağını ve yılda 7 bin 500 yeni belediye konutu yapılacağını ifade ediyor.CDU'nun başbakan adayı Stefan Evers ise kampanyasını güvenlik, kamu düzeni ve devletin işleyişinin güçlendirilmesi konularına yoğunlaştırıyor.Mecklenburg-Vorpommern'de ise seçim, SPD ile AfD arasındaki mücadeleye dönüşmüş durumda. ZDF'nin son anketinde SPD yüzde 37 ile AfD'nin bir puan önünde bulunuyor.CDU için kritik eşikMecklenburg-Vorpommern'de CDU açısından dikkati çeken konu ise partinin yüzde 5 seçim barajına çok yakın olması.CDU son anketlerde yüzde 6 seviyesinde gözüküyor. Yeşiller de yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.Dolayısıyla diğer partilerin barajı geçip geçmemesi, seçim sonrası sandalye dağılımını ve koalisyon hesaplarını doğrudan etkileyebilir.Merz için neden kritik?Almanya'da yarın yapılacak iki seçim de eyalet seçimleri olduğu için doğrudan Federal Meclis'teki hükümet çoğunluğunu değiştirmeyecek. Ancak sonuçların CDU ve Merz açısından siyasi bir gösterge olarak değerlendirilmesi bekleniyor.CDU, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 6 civarında kalması halinde tarihinin en düşük sonuçlarından biriyle karşı karşıya kalabilir.Berlin'de de birinciliği Sol Parti'ye kaptırması ve hükümetten çıkması durumunda, CDU'nun ülkenin hem doğusundaki hem de başkentteki siyasi konumuna ilişkin tartışmaların artması beklenebilir.Alman medyasında seçimler öncesinde Merz'in CDU içerisindeki konumuna ilişkin tartışmalar da gündeme geliyor.

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mecklenburg-vorpommern, berlin, almanya, seçim, afd, hristiyan demokrat birlik (cdu), sosyal demokrat parti (spd), sol parti, friedrich merz, avrupa