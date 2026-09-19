https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/alman-siyasetci-dagdelenden-abnin-ukrayna-yardimina-tepki-paralar-altin-klozetlere-harcaniyor-1108879871.html

Alman siyasetçi Dağdelen’den AB’nin Ukrayna yardımına tepki: Paralar altın klozetlere harcanıyor

Alman siyasetçi Dağdelen’den AB’nin Ukrayna yardımına tepki: Paralar altın klozetlere harcanıyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da muhalefette yer alan Sahra Wagenknecht İttifakı - Akıl ve Adalet İçin (BSW) partisinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB)... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T16:44+0300

2026-09-19T16:44+0300

2026-09-19T16:44+0300

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sevim dağdelen

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk yeni bir mali kaynak aktarılacağı yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X’te değerlendiren Dağdelen, Alman vergi mükelleflerinin paralarının ülke içindeki ihtiyaçlar dururken yurt dışına gönderilmesine tepki gösterdi.Dağdelen, “AB’nin Kiev’e gönderdiği her dört eurodan biri Alman vergi mükelleflerinden çıkıyor ve bu para, diğer şeylerin yanı sıra oligarkların altın klozetlerine gidiyor. Biz ‘Artık yeter’ diyoruz. Bunun yerine Berlin’deki harap haldeki okul tuvaletlerini onarmaya başlayın” ifadelerini kullandı.Von der Leyen, Avrupa Komisyonunun 90 milyar euroluk “Ukrayna Destek Kredisi” programı kapsamında, füze ve insansız hava aracı satın alınması amacıyla Kiev’e 3.3 milyar euro daha gönderileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/avrupa-komisyonundan-ukraynaya-33-milyar-euroluk-silah-tedariki-destegi-1108852748.html

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sevim dağdelen, almanya, avrupa birliği, ab, ukrayna, mali yardım, avrupa, berlin