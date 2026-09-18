https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/avrupa-komisyonundan-ukraynaya-33-milyar-euroluk-silah-tedariki-destegi-1108852748.html

Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk silah tedariki desteği

Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk silah tedariki desteği

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euroluk destek kredisi kapsamında, insansız hava araçları ve füze alımı için 3 milyar 300 milyon euroluk yeni... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T11:25+0300

2026-09-18T11:25+0300

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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 milyar 300 milyon euroluk finansman desteğinin sağlandığını duyurdu. Söz konusu kaynağın, AB'nin Ukrayna için oluşturduğu 90 milyar euroluk genel destek kredisi paketi çerçevesinde aktarıldığı belirtildi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün, Ukrayna’ya destek kredisi kapsamında insansız hava araçları ve füze tedariki için 3.3 milyar euro tahsis ediyoruz. Avrupa, Ukrayna halkının ve topraklarının korunması için gerekli desteği vermeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.Komisyondan yapılan resmi açıklamada, sağlanan bu finansman diliminin Kiev yönetiminin hava savunma ihtiyaçlarına odaklanacağı, bu kapsamda Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinin tedarikinin önceliklendirileceği kaydedildi.Avrupa Komisyonu, 11 Eylül'de de Ukrayna'nın hava ve füze savunması ile diğer savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6.1 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılmasını onaylamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-hedefler-vuruldu-1108846401.html

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avrupa, avrupa komisyonu, ukrayna, patriot, pac-3, kredi, askeri yardım