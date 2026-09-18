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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/avrupa-komisyonundan-ukraynaya-33-milyar-euroluk-silah-tedariki-destegi-1108852748.html
Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk silah tedariki desteği
Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk silah tedariki desteği
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euroluk destek kredisi kapsamında, insansız hava araçları ve füze alımı için 3 milyar 300 milyon euroluk yeni... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 milyar 300 milyon euroluk finansman desteğinin sağlandığını duyurdu. Söz konusu kaynağın, AB'nin Ukrayna için oluşturduğu 90 milyar euroluk genel destek kredisi paketi çerçevesinde aktarıldığı belirtildi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün, Ukrayna’ya destek kredisi kapsamında insansız hava araçları ve füze tedariki için 3.3 milyar euro tahsis ediyoruz. Avrupa, Ukrayna halkının ve topraklarının korunması için gerekli desteği vermeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.Komisyondan yapılan resmi açıklamada, sağlanan bu finansman diliminin Kiev yönetiminin hava savunma ihtiyaçlarına odaklanacağı, bu kapsamda Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinin tedarikinin önceliklendirileceği kaydedildi.Avrupa Komisyonu, 11 Eylül'de de Ukrayna'nın hava ve füze savunması ile diğer savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6.1 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılmasını onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-hedefler-vuruldu-1108846401.html
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avrupa, avrupa komisyonu, ukrayna, patriot, pac-3, kredi, askeri yardım
avrupa, avrupa komisyonu, ukrayna, patriot, pac-3, kredi, askeri yardım

Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna’ya 3.3 milyar euroluk silah tedariki desteği

11:25 18.09.2026 (güncellendi: 11:26 18.09.2026)
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euroluk destek kredisi kapsamında, insansız hava araçları ve füze alımı için 3 milyar 300 milyon euroluk yeni bir finansman dilimi tahsis edildiğini bildirdi.
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 milyar 300 milyon euroluk finansman desteğinin sağlandığını duyurdu. Söz konusu kaynağın, AB'nin Ukrayna için oluşturduğu 90 milyar euroluk genel destek kredisi paketi çerçevesinde aktarıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün, Ukrayna’ya destek kredisi kapsamında insansız hava araçları ve füze tedariki için 3.3 milyar euro tahsis ediyoruz. Avrupa, Ukrayna halkının ve topraklarının korunması için gerekli desteği vermeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Komisyondan yapılan resmi açıklamada, sağlanan bu finansman diliminin Kiev yönetiminin hava savunma ihtiyaçlarına odaklanacağı, bu kapsamda Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinin tedarikinin önceliklendirileceği kaydedildi.
Avrupa Komisyonu, 11 Eylül'de de Ukrayna'nın hava ve füze savunması ile diğer savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6.1 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılmasını onaylamıştı.
Rus insansız hava aracı Orlan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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