https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/13-yasinda-168-iq-puani-var-yuksek-lisans-yapacak-1108870624.html

13 yaşında 168 IQ puanı var, yüksek lisans yapacak

13 yaşında 168 IQ puanı var, yüksek lisans yapacak

Sputnik Türkiye

Amerika’da yüksek lisansa başlama yaşı ortalama 33 civarındayken, Long Island’dan 13 yaşındaki bir çocuk bu takvimi altüst etmeye hazırlanıyor.

2026-09-19T09:52+0300

2026-09-19T09:52+0300

2026-09-19T09:52+0300

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Joe Petraro-Hyppolite, CBS'in haberine önümüzdeki sonbahar New York Üniversitesi’nde (NYU) yüksek lisans programına başlayacak. Sınıf arkadaşlarının yarısından daha genç olacak.13 yaşındaki Petraro-Hyppolite, habere göre boş zamanlarını başkalarına yardım ederek geçiriyor. Geçen çarşamba günü Five Towns’taki bir huzurevinde yaşlıların güvenli şekilde evlerine dönmesini sağladı.Çoğu genç için gönüllülük özgeçmişe yazılacak bir aktivite olsa da, Petraro-Hyppolite’in buna pek ihtiyacı yok. Daha önce Louisiana Devlet Üniversitesi’nde eğitim gördü. Sebebi ise basit:CBS News New York muhabiri John Dias’ın “Yani dahi sayılıyorsun” demesi üzerine gülümseyerek cevap veriyor: “Taraflı değilim ama evet, öyle diyorsan. İnsanlara söylediğimde ‘Young Sheldon’ (Genç Sheldon, dahi bir çocuğun hikayesini anlatan televizyon dizisi) diyorlar.”10 yaşındayken SAT’tan (ABD’de üniversite sınavı) 1590 aldı. 11 yaşında lise diplomasını aldı. Şu anda lisans eğitimini sürdürürken, kendinden çok daha büyük öğrencilerle birlikte derslere giriyor.Şimdi bir adım daha atıyor: 13 yaşında NYU’nun yüksek lisans programına kabul edildi.“Yüksek lisansım spor yönetimi olacak ama aynı zamanda kinesiyoloji ve biyoloji de var” diyor Petraro-Hyppolite.Annesi: Sünger gibiAnnesi Anne Petraro-Hyppolite, oğlunun bir dönem Tourette sendromu nedeniyle özel eğitim sınıflarına yerleştirildiğini hatırlatarak durumu şöyle değerlendiriyor:Joe ise dahi olmanın her şeyin kolay geldiği anlamına gelmediğini vurguluyor:Petraro-Hyppolite lisans eğitimini önümüzdeki yıl mayıs ayında tamamlamayı planlıyor. İleride paleontoloji alanında ilerlemek istiyor. Yüksek lisansını bitirdiğinde, muhtemelen henüz ehliyet alabilecek yaşa yeni yeni gelmiş olacak.

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