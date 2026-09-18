https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-iktidari-kaybetme-korkusuyla-donbass-konusunda-taviz-vermiyor-1108866482.html

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: İktidarı kaybetme korkusuyla Donbass konusunda taviz vermiyor

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: İktidarı kaybetme korkusuyla Donbass konusunda taviz vermiyor

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy’nin iktidarını kaybetmekten çekindiği için toprak tavizlerini kabul etmediğini söyledi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T21:39+0300

2026-09-18T21:39+0300

2026-09-18T21:39+0300

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vladimir zelenskiy

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rusya

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Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, İsviçre merkezli Die Weltwoche dergisine verdiği röportajda, çatışmayı sona erdirmenin Zelenskiy açısından “siyasi intihar” anlamına geleceğini belirtti.Mendel, “Bu nedenle çatışmayı mümkün olduğunca uzun süre devam ettirecek. Toprak kaybının veya ülkenin gerilemesinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin kamuoyu önünde ülkeden ayrılan mültecileri ve orduda görev yapmak istemeyen erkekleri suçladığını vurgulayan Mendel, Ukrayna yönetiminin Donbass’ı elinde tutamayacağının farkında olduğunu ifade etti.Mendel, Zelenskiy’i uzun yıllardır tanıyan ve kendisiyle görüşen bir kişiye dayandırdığı açıklamasında, “Bu kişi bana hem Vladimir’in hem de Olena’nın Donbas’ı ellerinde tutamayacaklarını ve Rusya’nın bölgeyi er ya da geç alacağını anladıklarını söyledi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zelenskiye-yakin-isimlerden-mendel-izledigi-politikalar-ulkeyi-ulusal-intihara-surukluyor-1108814009.html

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donbass

rusya

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