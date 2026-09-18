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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-iktidari-kaybetme-korkusuyla-donbass-konusunda-taviz-vermiyor-1108866482.html
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: İktidarı kaybetme korkusuyla Donbass konusunda taviz vermiyor
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: İktidarı kaybetme korkusuyla Donbass konusunda taviz vermiyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy’nin iktidarını kaybetmekten çekindiği için toprak tavizlerini kabul etmediğini söyledi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T21:39+0300
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Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, İsviçre merkezli Die Weltwoche dergisine verdiği röportajda, çatışmayı sona erdirmenin Zelenskiy açısından “siyasi intihar” anlamına geleceğini belirtti.Mendel, “Bu nedenle çatışmayı mümkün olduğunca uzun süre devam ettirecek. Toprak kaybının veya ülkenin gerilemesinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin kamuoyu önünde ülkeden ayrılan mültecileri ve orduda görev yapmak istemeyen erkekleri suçladığını vurgulayan Mendel, Ukrayna yönetiminin Donbass’ı elinde tutamayacağının farkında olduğunu ifade etti.Mendel, Zelenskiy’i uzun yıllardır tanıyan ve kendisiyle görüşen bir kişiye dayandırdığı açıklamasında, “Bu kişi bana hem Vladimir’in hem de Olena’nın Donbas’ı ellerinde tutamayacaklarını ve Rusya’nın bölgeyi er ya da geç alacağını anladıklarını söyledi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zelenskiye-yakin-isimlerden-mendel-izledigi-politikalar-ulkeyi-ulusal-intihara-surukluyor-1108814009.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, donbass, rusya, i̇sviçre
ukrayna, vladimir zelenskiy, donbass, rusya, i̇sviçre

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: İktidarı kaybetme korkusuyla Donbass konusunda taviz vermiyor

21:39 18.09.2026
© CC BY-SA 4.0 / Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi /Yulia Mendel. Arşiv fotoğrafıVladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© CC BY-SA 4.0 / Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi /Yulia Mendel. Arşiv fotoğrafı
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Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, Zelenskiy’nin iktidarını kaybetmekten çekindiği için toprak tavizlerini kabul etmediğini söyledi.
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, İsviçre merkezli Die Weltwoche dergisine verdiği röportajda, çatışmayı sona erdirmenin Zelenskiy açısından “siyasi intihar” anlamına geleceğini belirtti.
Mendel, “Bu nedenle çatışmayı mümkün olduğunca uzun süre devam ettirecek. Toprak kaybının veya ülkenin gerilemesinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’nin kamuoyu önünde ülkeden ayrılan mültecileri ve orduda görev yapmak istemeyen erkekleri suçladığını vurgulayan Mendel, Ukrayna yönetiminin Donbass’ı elinde tutamayacağının farkında olduğunu ifade etti.
Mendel, Zelenskiy’i uzun yıllardır tanıyan ve kendisiyle görüşen bir kişiye dayandırdığı açıklamasında, “Bu kişi bana hem Vladimir’in hem de Olena’nın Donbas’ı ellerinde tutamayacaklarını ve Rusya’nın bölgeyi er ya da geç alacağını anladıklarını söyledi” dedi.
Volodymyr Zelensky. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor
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