https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zelenskiye-yakin-isimlerden-mendel-izledigi-politikalar-ulkeyi-ulusal-intihara-surukluyor-1108814009.html

Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor

Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'in izlediği politikaları eleştiren eski sözcü Mendel, savaşın sadece seçkinleri zenginleştirdiğinin altını çizdi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T17:24+0300

2026-09-16T17:24+0300

2026-09-16T17:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir zelenskiy

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nato

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Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yuliya Mendel, Vladimir Zelenskiy'in izlediği siyasetin ülkeyi ulusal intihara sürüklediğini belirtti. İngiliz basını için bir makale yazan Mendel, Zelenskiy'in yürüttüğü yıpratma savaşının bir kahramanlık değil, yıkım anlamına geldiğini vurguladı.Mendel, kaleme aldığı makalede Ukrayna'nın 1991 yılından bu yana nüfusunun yarısından fazlasını kaybettiğine dikkat çekti. Ülkedeki güncel nüfusun 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirten eski sözcü, bu kitlenin yarısının emeklilerden oluştuğunu, Kiev yönetiminin ağır tabloyu propagandayla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.'Savaş sadece seçkinleri zenginleştiriyor'Çatışmaların Ukrayna'ya toprak kazandırmadığını, aksine kayıpları artırdığını kaydeden Mendel, NATO'ya üyelik hedeflerinin de karşılık bulmadığını kaydetti. Mendel, "Bu aşamada çatışma yalnızca yozlaşmış dar bir seçkin grubun cebini dolduruyor, ülke ise mahvoluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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