Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zelenskiye-yakin-isimlerden-mendel-izledigi-politikalar-ulkeyi-ulusal-intihara-surukluyor-1108814009.html
Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor
Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in izlediği politikaları eleştiren eski sözcü Mendel, savaşın sadece seçkinleri zenginleştirdiğinin altını çizdi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T17:24+0300
2026-09-16T17:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir zelenskiy
kiev
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108083819_0:0:2514:1415_1920x0_80_0_0_ddeccd5107d7d790db63e517aff52f3d.jpg
Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yuliya Mendel, Vladimir Zelenskiy'in izlediği siyasetin ülkeyi ulusal intihara sürüklediğini belirtti. İngiliz basını için bir makale yazan Mendel, Zelenskiy'in yürüttüğü yıpratma savaşının bir kahramanlık değil, yıkım anlamına geldiğini vurguladı.Mendel, kaleme aldığı makalede Ukrayna'nın 1991 yılından bu yana nüfusunun yarısından fazlasını kaybettiğine dikkat çekti. Ülkedeki güncel nüfusun 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirten eski sözcü, bu kitlenin yarısının emeklilerden oluştuğunu, Kiev yönetiminin ağır tabloyu propagandayla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.'Savaş sadece seçkinleri zenginleştiriyor'Çatışmaların Ukrayna'ya toprak kazandırmadığını, aksine kayıpları artırdığını kaydeden Mendel, NATO'ya üyelik hedeflerinin de karşılık bulmadığını kaydetti. Mendel, "Bu aşamada çatışma yalnızca yozlaşmış dar bir seçkin grubun cebini dolduruyor, ülke ise mahvoluyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusyada-vatana-ihanet-davasi-kanada-vatandasligi-da-bulunan-profesor-zyuzeve-7-yil-hapis-cezasi-1108808638.html
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108083819_15:0:2248:1675_1920x0_80_0_0_ed74a96409287908e200d08ed2e72b65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir zelenskiy, kiev, nato
abd, vladimir zelenskiy, kiev, nato

Zelenskiy'e yakın isimlerden Mendel: İzlediği politikalar ülkeyi ulusal intihara sürüklüyor

17:24 16.09.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVolodymyr Zelensky. File photo
Volodymyr Zelensky. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Zelenskiy'in izlediği politikaları eleştiren eski sözcü Mendel, savaşın sadece seçkinleri zenginleştirdiğinin altını çizdi.
Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yuliya Mendel, Vladimir Zelenskiy'in izlediği siyasetin ülkeyi ulusal intihara sürüklediğini belirtti.

İngiliz basını için bir makale yazan Mendel, Zelenskiy'in yürüttüğü yıpratma savaşının bir kahramanlık değil, yıkım anlamına geldiğini vurguladı.

Mendel, kaleme aldığı makalede Ukrayna'nın 1991 yılından bu yana nüfusunun yarısından fazlasını kaybettiğine dikkat çekti.

Ülkedeki güncel nüfusun 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirten eski sözcü, bu kitlenin yarısının emeklilerden oluştuğunu, Kiev yönetiminin ağır tabloyu propagandayla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

'Savaş sadece seçkinleri zenginleştiriyor'

Çatışmaların Ukrayna'ya toprak kazandırmadığını, aksine kayıpları artırdığını kaydeden Mendel, NATO'ya üyelik hedeflerinin de karşılık bulmadığını kaydetti.

Mendel, "Bu aşamada çatışma yalnızca yozlaşmış dar bir seçkin grubun cebini dolduruyor, ülke ise mahvoluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası
13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала