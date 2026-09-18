https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/yok-universitelere-yazi-gonderdi-ilk-ders-terorsuz-turkiye-olacak-1108861470.html
YÖK üniversitelere yazı gönderdi: İlk ders 'Terörsüz Türkiye' olacak
YÖK üniversitelere yazı gönderdi: İlk ders 'Terörsüz Türkiye' olacak
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefini işlemelerini istedi... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesini istedi.YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik bir süreçten geçtiği belirtildi.Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu süreç açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.Akademik çalışmalar yapılması istendiYÖK’ün yazısında, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edildi.Üniversitelerden “Terörsüz Türkiye” hedefini farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele almaları istendi.Bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi talep edildi.Açılış törenleri ve ilk derslerde işlenecekYazıda, üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.YÖK, bunun ayrıca toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/cumhurbaskani-erdogan-ucak-olmaz-burada-dedikleri-istanbul-havalimani-rekordan-rekora-kosuyor-1108860423.html
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yök, üniversite, terörsüz türkiye
yök, üniversite, terörsüz türkiye
YÖK üniversitelere yazı gönderdi: İlk ders 'Terörsüz Türkiye' olacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefini işlemelerini istedi. Üniversitelerden konunun farklı boyutlarıyla ele alınması, akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi de talep edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesini istedi.
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik bir süreçten geçtiği belirtildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu süreç açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.
Akademik çalışmalar yapılması istendi
YÖK’ün yazısında, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edildi.
Üniversitelerden “Terörsüz Türkiye” hedefini farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele almaları istendi.
Bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi talep edildi.
Açılış törenleri ve ilk derslerde işlenecek
Yazıda, üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
YÖK, bunun ayrıca toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.
Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.