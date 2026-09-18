https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/cumhurbaskani-erdogan-ucak-olmaz-burada-dedikleri-istanbul-havalimani-rekordan-rekora-kosuyor-1108860423.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na 4'üncü ana pist açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumdayız. 67 ülkeden 1 buçuk milyar insan 4 saatte ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba katınca Türkiye'nin bağlantı haritası çok net şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz.. 86 milyonun daha rahat yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Her bir ferdimizin kendini güvende hissetmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim bu millete karşı ödememiz gereken borcumuz var. Bu ülkeyi hizmetler ile ihya etme gibi bir gayemiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sağlıktan güvenliğe dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz.İstanbul Havalimanı eleştirilerine yanıtBiz İstanbul havalimanını ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önüne kesmeye çalışıyor. Ne dediklerini hatırlıyorsunuz dimi 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık uçaklar buradan kalkamaz, havalimanının burada ne işi var' dediler. İstanbul Havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyonun olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.Böylece İstanbul Havalimanı'mız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyaseti ile gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrika ile yolsuzluk ile karanlık odalarda kurulan siyasetçilik devri tamamen kapanmıştır. Eser yarışacak, vizyon yarışacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cumhurbaskani-basdanismani-mehmet-ucum-abdullah-ocalan-silahsizlanma-alt-komisyonunda-gorev-alacak-1108833040.html
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recep tayyip erdoğan, havalimanı, i̇stanbul havalimanı
recep tayyip erdoğan, havalimanı, i̇stanbul havalimanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor
15:12 18.09.2026 (güncellendi: 15:21 18.09.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin İstanbul Havalimanı eleştirilerine "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyaseti ile gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na 4'üncü ana pist açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumdayız. 67 ülkeden 1 buçuk milyar insan 4 saatte ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba katınca Türkiye'nin bağlantı haritası çok net şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz.. 86 milyonun daha rahat yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Her bir ferdimizin kendini güvende hissetmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim bu millete karşı ödememiz gereken borcumuz var. Bu ülkeyi hizmetler ile ihya etme gibi bir gayemiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sağlıktan güvenliğe dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz.
İstanbul Havalimanı eleştirilerine yanıt
Biz İstanbul havalimanını ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önüne kesmeye çalışıyor. Ne dediklerini hatırlıyorsunuz dimi 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık uçaklar buradan kalkamaz, havalimanının burada ne işi var' dediler. İstanbul Havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyonun olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.
Böylece İstanbul Havalimanı'mız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyaseti ile gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrika ile yolsuzluk ile karanlık odalarda kurulan siyasetçilik devri tamamen kapanmıştır. Eser yarışacak, vizyon yarışacak."