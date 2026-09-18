https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ustel-ve-yilmazdan-ortak-basin-toplantisi-guney-kibristaki-silahlanma-faaliyetlerini-yakindan-1108863279.html

Üstel ve Yılmaz'dan ortak basın toplantısı: Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından izliyoruz

Üstel ve Yılmaz'dan ortak basın toplantısı: Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından izliyoruz

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" dedi.

2026-09-18T16:18+0300

2026-09-18T16:18+0300

2026-09-18T16:30+0300

dünya

cevdet yılmaz

ünal üstel

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

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Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Üstel, Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri ve stratejik gelişmeleri değerlendireceklerini aktararak, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Üstel, bu konudaki hiçbir gelişmeyi görmezden gelemeyeceklerini ve ihmallere izin vermeyeceklerini söyledi.Üstel, “Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin vazgeçilmez teminatı olduğunu” belirterek, "Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz” dedi.Yılmaz: Rum kesiminin Netanyahu ile ilişkileri zihniyetini ortaya koymaktaCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ercan Havaalanı’nda yaptığı konuşmada "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz" dedi.Girne açıklarında batan gemi: Sorumlu kim varsa hesap vermesi için her tür gayreti sarf edeceğizHavalimanında, Üstel ile ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren çok yakın bir diyalog içinde olduklarını ve bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, şunları söyledi:Yılmaz, bir taraftan da hukuki süreçlerin başlatıldığını, adli yardımlaşma kapsamında Adalet Bakanlığının bu çalışmalara destek olduğunu belirterek, ekledi: 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batmasının ardından devam eden arama çalışmalarını da değerlendireceklerini dile getiren Üstel ise, "Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran, bütün imkanlarını seferber eden ve arama çalışmalarına büyük bir katkı sağlayan anavatan Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turkiye-yunanistan-arasinda-asil-kalkani-gerilimi-yunanistanin-israille-savunma-isbirligi-ne-anlama-1108835006.html

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