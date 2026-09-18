https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ustel-ve-yilmazdan-ortak-basin-toplantisi-guney-kibristaki-silahlanma-faaliyetlerini-yakindan-1108863279.html
Üstel ve Yılmaz'dan ortak basın toplantısı: Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından izliyoruz
Üstel ve Yılmaz'dan ortak basın toplantısı: Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından izliyoruz
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" dedi.
2026-09-18T16:18+0300
2026-09-18T16:18+0300
2026-09-18T16:30+0300
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Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Üstel, Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri ve stratejik gelişmeleri değerlendireceklerini aktararak, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Üstel, bu konudaki hiçbir gelişmeyi görmezden gelemeyeceklerini ve ihmallere izin vermeyeceklerini söyledi.Üstel, “Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin vazgeçilmez teminatı olduğunu” belirterek, "Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz” dedi.Yılmaz: Rum kesiminin Netanyahu ile ilişkileri zihniyetini ortaya koymaktaCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ercan Havaalanı’nda yaptığı konuşmada "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz" dedi.Girne açıklarında batan gemi: Sorumlu kim varsa hesap vermesi için her tür gayreti sarf edeceğizHavalimanında, Üstel ile ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren çok yakın bir diyalog içinde olduklarını ve bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, şunları söyledi:Yılmaz, bir taraftan da hukuki süreçlerin başlatıldığını, adli yardımlaşma kapsamında Adalet Bakanlığının bu çalışmalara destek olduğunu belirterek, ekledi: 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batmasının ardından devam eden arama çalışmalarını da değerlendireceklerini dile getiren Üstel ise, "Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran, bütün imkanlarını seferber eden ve arama çalışmalarına büyük bir katkı sağlayan anavatan Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turkiye-yunanistan-arasinda-asil-kalkani-gerilimi-yunanistanin-israille-savunma-isbirligi-ne-anlama-1108835006.html
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cevdet yılmaz, ünal üstel, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs
cevdet yılmaz, ünal üstel, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs
Üstel ve Yılmaz'dan ortak basın toplantısı: Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından izliyoruz
16:18 18.09.2026 (güncellendi: 16:30 18.09.2026)
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" dedi. Üstel, batan gemiye ilişkin açıklamalarda da bulundu.
Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Üstel, Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri ve stratejik gelişmeleri değerlendireceklerini aktararak, "Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Üstel, bu konudaki hiçbir gelişmeyi görmezden gelemeyeceklerini ve ihmallere izin vermeyeceklerini söyledi.
Üstel, “Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin vazgeçilmez teminatı olduğunu” belirterek, "Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Yılmaz: Rum kesiminin Netanyahu ile ilişkileri zihniyetini ortaya koymakta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ercan Havaalanı’nda yaptığı konuşmada "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler, aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz" dedi.
Girne açıklarında batan gemi: Sorumlu kim varsa hesap vermesi için her tür gayreti sarf edeceğiz
Havalimanında, Üstel ile ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren çok yakın bir diyalog içinde olduklarını ve bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
Bu çerçevede özellikle donanmamıza, donanma komutanımıza, savunma bakanlığımıza, adadaki askerlerimize, tüm yetkililere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm otoritelere gösterdikleri yoğun gayret, çaba için yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz bir fedakar arama kurtarma çalışması yürütüldü, çok büyük gayretler sarf edildi ve bu çalışmalarımız da devam ediyor. Bir an önce kayıplara ulaşmayı temenni ediyoruz.
Yılmaz, bir taraftan da hukuki süreçlerin başlatıldığını, adli yardımlaşma kapsamında Adalet Bakanlığının bu çalışmalara destek olduğunu belirterek, ekledi:
Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Bir diğer yandan da bir daha benzer hadiseler yaşanmaması adına çıkarılması gereken dersler, atılması gereken adımlar hususunda da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleriyle çalışıyoruz. Bizim üzerimize de ne düşerse bu hususta yapmaya devam edeceğiz.
30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batmasının ardından devam eden arama çalışmalarını da değerlendireceklerini dile getiren Üstel ise, "Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran, bütün imkanlarını seferber eden ve arama çalışmalarına büyük bir katkı sağlayan anavatan Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.