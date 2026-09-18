https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turkiye-yunanistan-arasinda-asil-kalkani-gerilimi-yunanistanin-israille-savunma-isbirligi-ne-anlama-1108835006.html

Türkiye-Yunanistan arasında Aşil Kalkanı gerilimi: Yunanistan’ın İsrail’le savunma işbirliği ne anlama geliyor?

Türkiye-Yunanistan arasında Aşil Kalkanı gerilimi: Yunanistan’ın İsrail’le savunma işbirliği ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

İsrail ile Yunanistan arasında 31 Ağustos’ta imzalanan Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası’nda Türkiye’yi hedef alan... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T14:05+0300

2026-09-18T14:05+0300

2026-09-18T14:22+0300

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İsrail ile Yunanistan arasında 31 Ağustos’ta imzalanan yaklaşık 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası’nda Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Öyle ki uzmanlara göre proje yalnızca füze sistemlerinin tedarikinden ibaret değil; radar, komuta-kontrol ve farklı önleyicileri tek ağda buluşturuyor. Aşil Kalkanı hava ve füze savunma anlaşmasının imzalanması, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk ve Dr. Gözde Kılıç Yaşın konuyu Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Aşil Kalkanı tek bir füze sistemi değil, Yunan savunmasını bütünüyle dönüştürme girişimi’Dr. Gözde Kılıç Yaşın, Aşil Kalkanı’nı Yunanistan’ın hava ve füze savunma mimarisini bütünüyle dönüştürme girişimi olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi:‘Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerini önceleyen politikalar izlenmesi gerekir, bunu pek göremiyoruz’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan’ın komşuluk ilişkilerini önceleyen politikalar izlenmesi gerekirken bunun tam aksi şekilde davrandığını belirtti:“Yunanistan’ın savunmasını nasıl şekillendireceği elbette kendi bilecekleri bir iştir. Bunun gereksinmelerini Türkiye tehdidine bağlamaları yapıcı sayılamaz. Yunanistan kamu borcu (340 milyar Euro) gsmh’nin yüzde 140 oranında iken savunma giderlerinin daha makulleşmesini beklemek her vatandaşının genel arzusu olmalıdır. Bunun için tabii ki kışkırtıcı olmayan, düşmanlıkları artırmayan, diplomasi ve iyi komşuluk ilişkilerini önceleyen politikalar izlenmesi gerekir. Bunu ise pek göremiyoruz.”‘Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın ittifak kurmuşçasına Türkiye’yi hedef göstermesi her üçü için ayrı riskler taşımakta’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yakınlaşmalarına ilişkin şunları söyledi:Dr. Gözde Kılıç Yaşın, ise Yunanistan’ın Türkiye’nin sorun yaşadığı veya rekabet ettiği aktörlerle ilişkiler geliştirdiğini belirtti:Türkiye, Aşil Kalkanı karşısında nasıl bir politika izlemeli?Dr. Gözde Kılıç Yaşın, Türkiye’nin Aşil Kalkanı karşısında izlemesi gereken politikayı şöyle sıraladı:‘Bugünkü tabloyu 2020’den ayıran en önemli unsur, iletişim kanallarının henüz kapanmamış olması’Dr. Gözde Kılıç Yaşın, Türkiye-Yunanistan arasındaki son 5 yıldaki kritik gelişmeleri şöyle sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html

i̇srail

ankara

yunanistan

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türkiye, i̇srail, ankara, nato, patriot, yunanistan, aşil