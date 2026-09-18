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Ünlü oyuncu Uğur Akay trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Uğur Akay trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Uğur Akay eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T09:59+0300
2026-09-18T09:59+0300
yaşam
trafik kazası
uğur akay
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TRT'de yayımlanan “Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncusu Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Kaza anına ait kareleri de yayımladıYaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü isim, "Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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trafik kazası, uğur akay
trafik kazası, uğur akay

Ünlü oyuncu Uğur Akay trafik kazası geçirdi

09:59 18.09.2026
Oyuncu Uğur Akay sosyal medya
Oyuncu Uğur Akay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Ünlü oyuncu Uğur Akay eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TRT'de yayımlanan “Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncusu Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaza anına ait kareleri de yayımladı

Yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü isim, "Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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