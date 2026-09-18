https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-oyuncu-ugur-akay-trafik-kazasi-gecirdi-1108848346.html

Ünlü oyuncu Uğur Akay trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Uğur Akay trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Uğur Akay eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T09:59+0300

2026-09-18T09:59+0300

2026-09-18T09:59+0300

yaşam

trafik kazası

uğur akay

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TRT'de yayımlanan “Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncusu Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Kaza anına ait kareleri de yayımladıYaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü isim, "Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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trafik kazası, uğur akay