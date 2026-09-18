https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-oyuncu-gulsen-tuncerin-cenaze-programinin-detaylari-belli-oldu-ask-i-memnu-dizisinin-arsen-1108855737.html

Ünlü oyuncu Gülsen Tuncer'in cenaze programının detayları belli oldu: Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen Halasıydı

Ünlü oyuncu Gülsen Tuncer'in cenaze programının detayları belli oldu: Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen Halasıydı

Sputnik Türkiye

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Gülsen Tuncer'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Tuncer 20 Eylül'de İstanbul'dan son yolculuğuna... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T11:58+0300

2026-09-18T11:58+0300

2026-09-18T11:58+0300

yaşam

gülsen tuncer

hayatını kaybetti

cenaze töreni

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Bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden ve dün yaşamını yitiren 81 yaşındaki oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, 20 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.Tuncer'in cenaze namazı 20 Eylül'de öğle ezanına müteakip Şişli Camisi'nde kılınacak. Sanatçı, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.Gülsen Tuncer kimdir?Adana'da 1945'te doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde rol alan Tuncer, yaklaşık 80 film ve dizide oyuncu olarak yer aldı."Üç İstanbul", "Bugünün Saraylısı", "Çalıkuşu", "Aşk-ı Memnu" ve "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi yapımlarda rol alan sanatçı, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Tuncer, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik de yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne'de yöneticilik görevlerinde bulunan sanatçı, TRT İstanbul Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültür programlarında da görev aldı."Bir Tren Yolculuğu", "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" ve "Suna" filmlerindeki performanslarıyla çeşitli ödüllere layık görülen Tuncer, İstanbul Film Festivali Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün de aralarında bulunduğu ödüller aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ask-i-memnunun-arsen-halasi-gulsen-tuncer-yasamini-yitirdi-1108842814.html

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gülsen tuncer, hayatını kaybetti, cenaze töreni