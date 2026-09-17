https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ask-i-memnunun-arsen-halasi-gulsen-tuncer-yasamini-yitirdi-1108842814.html

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T23:33+0300

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türki̇ye

aşk-ı memnu

gülsen tuncer

vefat

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Tiyatro ve dizi oyuncusu 81 yaşındaki Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.Gülsen Tuncer kimdir?Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi sanatçılardan eğitim aldı. Tuncer, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da çok sayıda projede görev aldı.

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aşk-ı memnu, gülsen tuncer, vefat