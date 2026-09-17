https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ask-i-memnunun-arsen-halasi-gulsen-tuncer-yasamini-yitirdi-1108842814.html
Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi
Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:33+0300
2026-09-17T23:33+0300
2026-09-17T23:56+0300
türki̇ye
aşk-ı memnu
gülsen tuncer
vefat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108684270_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9456e0717123cbb0259b00ddcf02b6cc.jpg
Tiyatro ve dizi oyuncusu 81 yaşındaki Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.Gülsen Tuncer kimdir?Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi sanatçılardan eğitim aldı. Tuncer, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da çok sayıda projede görev aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-munir-canar-hayatini-kaybetti-1108819441.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108684270_228:0:1128:675_1920x0_80_0_0_3af651a85d094c3e85a5908c75d8a06d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aşk-ı memnu, gülsen tuncer, vefat
aşk-ı memnu, gülsen tuncer, vefat
Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi
23:33 17.09.2026 (güncellendi: 23:56 17.09.2026)
Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu 81 yaşındaki Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi sanatçılardan eğitim aldı. Tuncer, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da çok sayıda projede görev aldı.