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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi
Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tiyatro ve dizi oyuncusu 81 yaşındaki Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.Gülsen Tuncer kimdir?Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi sanatçılardan eğitim aldı. Tuncer, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da çok sayıda projede görev aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-munir-canar-hayatini-kaybetti-1108819441.html
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aşk-ı memnu, gülsen tuncer, vefat
aşk-ı memnu, gülsen tuncer, vefat

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi

23:33 17.09.2026 (güncellendi: 23:56 17.09.2026)
gülsen tuncer
gülsen tuncer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu 81 yaşındaki Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
Tuncer, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
Gülsen Tuncer kimdir?
Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi sanatçılardan eğitim aldı. Tuncer, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da çok sayıda projede görev aldı.
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