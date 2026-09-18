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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ulyanov-ab-ulkeleri-ukraynanin-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilarina-goz-yumuyor-1108868314.html
Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor
Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
mihail ulyanov
rusya
ukrayna
kursk
nükleer güç santrali
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
avrupa birliği
rosatom
viyana
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın nükleer tesisleri düzenli olarak hedef aldığını ifade etti.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, perşembe günü bir insansız hava aracının Kursk Nükleer Güç Santrali-2’nin 1 numaralı güç ünitesine ait soğutma kulesine düşerek infilak ettiğini duyurmuştu.Olayda meydana gelen küçük çaplı hasarın santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirten Rosatom, güç ünitesinin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
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mihail ulyanov, rusya, ukrayna, kursk, nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa birliği, rosatom, viyana
mihail ulyanov, rusya, ukrayna, kursk, nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa birliği, rosatom, viyana

Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor

23:57 18.09.2026
© Sputnik / Александр Натрускин / Multimedya arşivine gidinMihail Ulyanov
Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / Александр Натрускин
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarını görmezden gelerek bu eylemlerin sürdürülmesini fiilen teşvik ettiğini belirtti.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın nükleer tesisleri düzenli olarak hedef aldığını ifade etti.
Nükleer tesislere yönelik saldırılar sıradan bir hal aldı. Ukrayna bu tesisleri düzenli olarak vuruyor. AB ülkeleri ise buna göz yumuyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu tür eylemleri sürdürmeleri için fiilen teşvik ediyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, perşembe günü bir insansız hava aracının Kursk Nükleer Güç Santrali-2’nin 1 numaralı güç ünitesine ait soğutma kulesine düşerek infilak ettiğini duyurmuştu.
Olayda meydana gelen küçük çaplı hasarın santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirten Rosatom, güç ünitesinin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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