https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ulyanov-ab-ulkeleri-ukraynanin-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilarina-goz-yumuyor-1108868314.html
Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor
Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T23:57+0300
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2026-09-18T23:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
mihail ulyanov
rusya
ukrayna
kursk
nükleer güç santrali
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
avrupa birliği
rosatom
viyana
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın nükleer tesisleri düzenli olarak hedef aldığını ifade etti.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, perşembe günü bir insansız hava aracının Kursk Nükleer Güç Santrali-2’nin 1 numaralı güç ünitesine ait soğutma kulesine düşerek infilak ettiğini duyurmuştu.Olayda meydana gelen küçük çaplı hasarın santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirten Rosatom, güç ünitesinin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
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mihail ulyanov, rusya, ukrayna, kursk, nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa birliği, rosatom, viyana
mihail ulyanov, rusya, ukrayna, kursk, nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa birliği, rosatom, viyana
Ulyanov: AB ülkeleri Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarına göz yumuyor
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik saldırılarını görmezden gelerek bu eylemlerin sürdürülmesini fiilen teşvik ettiğini belirtti.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın nükleer tesisleri düzenli olarak hedef aldığını ifade etti.
Nükleer tesislere yönelik saldırılar sıradan bir hal aldı. Ukrayna bu tesisleri düzenli olarak vuruyor. AB ülkeleri ise buna göz yumuyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu tür eylemleri sürdürmeleri için fiilen teşvik ediyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, perşembe günü bir insansız hava aracının Kursk Nükleer Güç Santrali-2’nin 1 numaralı güç ünitesine ait soğutma kulesine düşerek infilak ettiğini duyurmuştu.
Olayda meydana gelen küçük çaplı hasarın santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirten Rosatom, güç ünitesinin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.