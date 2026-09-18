Ukrayna'ya silah sevkiyatı: İngiliz maslahatgüzar Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
İngiltere'nin Rusya Geçici Maslahatgüzarı, Londra yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede, İngiltere'nin attığı adımların tehlikeli boyutuna dikkat çekildi.
Rusya, Londra'nın Ukrayna'ya yönelik silah desteğini artırmasının ardından sert bir adım atarak İngiltere'ye tepkisini gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna topraklarında Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılan her türlü İngiliz askeri tesisinin meşru hedef olarak değerlendirileceği açıkça ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna topraklarında Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılan her türlü İngiliz askeri tesisinin meşru hedef olarak değerlendirileceği açıkça ifade edildi.
Suç ortaklığı ve uluslararası ihlaller vurgusu
Moskova yönetimi, İngiltere'nin bu politikasıyla Kiev'in terör ve savaş suçları olarak nitelendirilen eylemlerine ortak olduğunu belirtti.
İngiliz tarafına, gerilimi tırmandırma politikasından vazgeçmesi yönünde talep iletilirken, sağlanan desteğin uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğine dair hazırlanan liste sunuldu ve olası riskler detaylıca açıklandı.
İngiliz tarafına, gerilimi tırmandırma politikasından vazgeçmesi yönünde talep iletilirken, sağlanan desteğin uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğine dair hazırlanan liste sunuldu ve olası riskler detaylıca açıklandı.