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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: İngiliz maslahatgüzar Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: İngiliz maslahatgüzar Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Rusya Geçici Maslahatgüzarı, Londra yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T13:41+0300
2026-09-18T13:41+0300
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maslahatgüzar
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Rusya, Londra'nın Ukrayna'ya yönelik silah desteğini artırmasının ardından sert bir adım atarak İngiltere'ye tepkisini gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna topraklarında Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılan her türlü İngiliz askeri tesisinin meşru hedef olarak değerlendirileceği açıkça ifade edildi.Suç ortaklığı ve uluslararası ihlaller vurgusuMoskova yönetimi, İngiltere'nin bu politikasıyla Kiev'in terör ve savaş suçları olarak nitelendirilen eylemlerine ortak olduğunu belirtti. İngiliz tarafına, gerilimi tırmandırma politikasından vazgeçmesi yönünde talep iletilirken, sağlanan desteğin uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğine dair hazırlanan liste sunuldu ve olası riskler detaylıca açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-suudi-arabistandaki-usse-yonelik-hava-saldirisinda-bir-italyan-eurofighter-savas-ucagi-vuruldu-1108856012.html
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abd, rusya, ukrayna, londra, rusya dışişleri bakanlığı, maslahatgüzar
abd, rusya, ukrayna, londra, rusya dışişleri bakanlığı, maslahatgüzar

Ukrayna'ya silah sevkiyatı: İngiliz maslahatgüzar Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

13:41 18.09.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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İngiltere'nin Rusya Geçici Maslahatgüzarı, Londra yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede, İngiltere'nin attığı adımların tehlikeli boyutuna dikkat çekildi.
Rusya, Londra'nın Ukrayna'ya yönelik silah desteğini artırmasının ardından sert bir adım atarak İngiltere'ye tepkisini gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna topraklarında Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılan her türlü İngiliz askeri tesisinin meşru hedef olarak değerlendirileceği açıkça ifade edildi.

Suç ortaklığı ve uluslararası ihlaller vurgusu

Moskova yönetimi, İngiltere'nin bu politikasıyla Kiev'in terör ve savaş suçları olarak nitelendirilen eylemlerine ortak olduğunu belirtti.

İngiliz tarafına, gerilimi tırmandırma politikasından vazgeçmesi yönünde talep iletilirken, sağlanan desteğin uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğine dair hazırlanan liste sunuldu ve olası riskler detaylıca açıklandı.
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