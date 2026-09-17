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Tera Holding’e polis baskını
Tera Holding’e polis baskını
Sputnik Türkiye
Tera Holding’e polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması amacıyla polis ekiplerinin binaya... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T16:56+0300
2026-09-17T17:07+0300
ekonomi̇
gözaltı
borsa
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Tera Holding’e yönelik operasyon düzenlendi. A Haber'in aktardığına göre polis ekipleri, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması için holding binasına girdi.Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.
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gözaltı, borsa
gözaltı, borsa

Tera Holding’e polis baskını

16:56 17.09.2026 (güncellendi: 17:07 17.09.2026)
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Tera Holding’e polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması amacıyla polis ekiplerinin binaya girdiği belirtildi. Operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli işyerlerinde arama yapılıyor.
Tera Holding’e yönelik operasyon düzenlendi. A Haber'in aktardığına göre polis ekipleri, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması için holding binasına girdi.
Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.
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