Tera Holding’e polis baskını
16:56 17.09.2026 (güncellendi: 17:07 17.09.2026)
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Tera Holding’e polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması amacıyla polis ekiplerinin binaya girdiği belirtildi. Operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli işyerlerinde arama yapılıyor.
Tera Holding’e yönelik operasyon düzenlendi. A Haber'in aktardığına göre polis ekipleri, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi’nin gözaltına alınması için holding binasına girdi.
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding’in genel müdür yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alınması için polis binaya girdi…— Mehmet Karataş (@mehmettkaratas2) September 17, 2026
Destek Holding ,destek finans ,destek kripto varlık ,destek yatırım isimli işyerlerinde ve şahısların ikametlerinde arama işlemi yapılıyor pic.twitter.com/zw1dXEr4tD
Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.