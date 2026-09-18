https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-suudi-arabistandaki-usse-yonelik-hava-saldirisinda-bir-italyan-eurofighter-savas-ucagi-vuruldu-1108856012.html

Suudi Arabistan'daki üsse yönelik hava saldırısında bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu

Suudi Arabistan'daki üsse yönelik hava saldırısında bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

2026-09-18T12:07+0300

2026-09-18T12:07+0300

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İtalyan Bakan Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan personelin de bulunduğu Taif Hava Üssü'ne gece düzenlenen hava saldırılarına ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirtti.Crosetto, "Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan (Eurofighter) F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.'Birkaç dakika içinde brifing alacağım'İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı (COVI) Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan, geçen haftalarda yapılan değerlendirmelerin ardından, durumun seyrine, İtalyan personelin koşullarına ve olası operasyonel seçeneklere ilişkin ilave bir değerlendirme sunmalarını istediğini aktaran Crosetto, şöyle devam etti:İtalya'nın Suudi Arabistan'daki askeri varlığıİtalya, Suudi Arabistan'ın batısındaki Al Taif (Kral Fahd) Hava Üssü'nde, Ortadoğu'daki ‘bölgesel güvenlik krizleri’ gerekçesiyle oluşturulan ‘Task Force Air-Arabia' kapsamında hava ve hava savunma unsurları bulunduruyor.İtalya, Mart 2026'da Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne yönelik saldırıların ardından bazı unsurlarını Taif'e kaydırdı. Ortadoğu'da yaklaşık 700 İtalyan askeri var: Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn dahil bölgedeki farklı noktalarda görev yapıyor.

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