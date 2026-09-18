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Suudi Arabistan'daki üsse yönelik hava saldırısında bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu
Suudi Arabistan'daki üsse yönelik hava saldırısında bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu
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SON DAKİKA HABERİ: İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.
2026-09-18T12:07+0300
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İtalyan Bakan Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan personelin de bulunduğu Taif Hava Üssü'ne gece düzenlenen hava saldırılarına ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirtti.Crosetto, "Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan (Eurofighter) F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.'Birkaç dakika içinde brifing alacağım'İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı (COVI) Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan, geçen haftalarda yapılan değerlendirmelerin ardından, durumun seyrine, İtalyan personelin koşullarına ve olası operasyonel seçeneklere ilişkin ilave bir değerlendirme sunmalarını istediğini aktaran Crosetto, şöyle devam etti:İtalya'nın Suudi Arabistan'daki askeri varlığıİtalya, Suudi Arabistan'ın batısındaki Al Taif (Kral Fahd) Hava Üssü'nde, Ortadoğu'daki ‘bölgesel güvenlik krizleri’ gerekçesiyle oluşturulan ‘Task Force Air-Arabia' kapsamında hava ve hava savunma unsurları bulunduruyor.İtalya, Mart 2026'da Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne yönelik saldırıların ardından bazı unsurlarını Taif'e kaydırdı. Ortadoğu'da yaklaşık 700 İtalyan askeri var: Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn dahil bölgedeki farklı noktalarda görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/husilerden-f-15-paylasimi-abd-icin-ikinci-vaka-olabilir-dusuruldugu-one-surulen-ucagin-goruntuleri-1108827874.html
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suudi arabistan, i̇talya, eurofighter, haberler
suudi arabistan, i̇talya, eurofighter, haberler

Suudi Arabistan'daki üsse yönelik hava saldırısında bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu

12:07 18.09.2026 (güncellendi: 12:20 18.09.2026)
© AP Photo / Donato Fasanoİtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi.
İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Donato Fasano
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.
İtalyan Bakan Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan personelin de bulunduğu Taif Hava Üssü'ne gece düzenlenen hava saldırılarına ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirtti.
Crosetto, "Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan (Eurofighter) F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.
© Riccardo De Lucaİtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto
© Riccardo De Luca

'Birkaç dakika içinde brifing alacağım'

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı (COVI) Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan, geçen haftalarda yapılan değerlendirmelerin ardından, durumun seyrine, İtalyan personelin koşullarına ve olası operasyonel seçeneklere ilişkin ilave bir değerlendirme sunmalarını istediğini aktaran Crosetto, şöyle devam etti:
"Bana, askeri personelin güvenliğini korumaya yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin zaten uzun süredir hayata geçirilmiş olduğu yeniden teyit edildi. Birkaç dakika içinde Savunma Bakanlığındaki toplantıda brifing alacağım. Durum, personelimizin tam anlamıyla korunmasını ve gerekli sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesini sağlamak amacıyla azami dikkatle takip ediliyor."

İtalya'nın Suudi Arabistan'daki askeri varlığı

İtalya, Suudi Arabistan'ın batısındaki Al Taif (Kral Fahd) Hava Üssü'nde, Ortadoğu'daki ‘bölgesel güvenlik krizleri’ gerekçesiyle oluşturulan ‘Task Force Air-Arabia' kapsamında hava ve hava savunma unsurları bulunduruyor.
İtalya, Mart 2026'da Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne yönelik saldırıların ardından bazı unsurlarını Taif'e kaydırdı.
Ortadoğu'da yaklaşık 700 İtalyan askeri var: Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn dahil bölgedeki farklı noktalarda görev yapıyor.
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