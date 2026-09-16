https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html
‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’
‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki kuşatmayı yarmak amacıyla tedavileri tamamlanmayan yaralı askerleri hastanelerden cepheye sevk... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T20:30+0300
2026-09-16T20:30+0300
2026-09-16T20:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
harkov
belgorod
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_be52b720a50d9bb48435b4dc15d1ca92.png
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki kuşatma hattını yarmaya yönelik karşı saldırılarda, personel eksikliği nedeniyle tedavisi bitmeyen askerleri kullandığını ifade etti.Sputnik’e konuşan kaynaklar, Prikolotnoye bölgesinde konuşlanan Ukrayna 7’nci Sınır Muhafız Birliğine bağlı “Şkval” hızlı müdahale komutanlığı unsurlarının, kuşatma çemberi kapandıktan sonra Rus mevzilerine yönelik saldırılarda görev aldığını belirtti.Asker yetersizliği sebebiyle bazı yaralıların hastanelerden zorla birliklerine gönderildiğini kaydeden kaynaklar, göreve dönmeyi reddedenlerin ağır şekilde cezalandırıldığını vurguladı.Bu duruma örnek olarak, ağır yaralanan Ukraynalı sınır muhafızı Andrey Dril’in tedavisi tamamlanmadan acilen birliğine gönderilmesi gösterildi. Resmi açıklamalarda Dril’in Harkov bölgesindeki Prikolotnoye köyünde zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilse de ailesi; cenazenin siyah bir torba içinde, üzerinde çok az kıyafetle teslim edildiğini ve vücudunda morluklar ile sıyrıklar bulunduğunu aktardı.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesindeki kuşatma çemberini daraltmayı ve dış kontrol alanını genişletmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlığa göre, Ukrayna ordusu bölgede son 24 saatte yaklaşık 50, ay başından bu yana ise 600’den fazla asker kaybetti.Bakanlık, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada bölgenin kuzeyinde yaklaşık 1700 Ukrayna askerinin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise söz konusu kuşatmanın başarıyla sonuçlanması halinde, çatışma hattının Belgorod bölgesinin sınır kesimlerinden en az 20 kilometre uzaklaştırılacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-son-bir-gunde-bin-700-kadar-asker-kaybetti-1108807735.html
ukrayna
harkov
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_69:0:1114:784_1920x0_80_0_0_0e8ea95fc4908552c5b80f519527ddcd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, harkov, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, harkov, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki kuşatmayı yarmak amacıyla tedavileri tamamlanmayan yaralı askerleri hastanelerden cepheye sevk ettiğini belirtti.
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki kuşatma hattını yarmaya yönelik karşı saldırılarda, personel eksikliği nedeniyle tedavisi bitmeyen askerleri kullandığını ifade etti.
Sputnik’e konuşan kaynaklar, Prikolotnoye bölgesinde konuşlanan Ukrayna 7’nci Sınır Muhafız Birliğine bağlı “Şkval” hızlı müdahale komutanlığı unsurlarının, kuşatma çemberi kapandıktan sonra Rus mevzilerine yönelik saldırılarda görev aldığını belirtti.
Asker yetersizliği sebebiyle bazı yaralıların hastanelerden zorla birliklerine gönderildiğini kaydeden kaynaklar, göreve dönmeyi reddedenlerin ağır şekilde cezalandırıldığını vurguladı.
Bu duruma örnek olarak, ağır yaralanan Ukraynalı sınır muhafızı Andrey Dril’in tedavisi tamamlanmadan acilen birliğine gönderilmesi gösterildi. Resmi açıklamalarda Dril’in Harkov bölgesindeki Prikolotnoye köyünde zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilse de ailesi; cenazenin siyah bir torba içinde, üzerinde çok az kıyafetle teslim edildiğini ve vücudunda morluklar ile sıyrıklar bulunduğunu aktardı.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesindeki kuşatma çemberini daraltmayı ve dış kontrol alanını genişletmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlığa göre, Ukrayna ordusu bölgede son 24 saatte yaklaşık 50, ay başından bu yana ise 600’den fazla asker kaybetti.
Bakanlık, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada bölgenin kuzeyinde yaklaşık 1700 Ukrayna askerinin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise söz konusu kuşatmanın başarıyla sonuçlanması halinde, çatışma hattının Belgorod bölgesinin sınır kesimlerinden en az 20 kilometre uzaklaştırılacağını ifade etmişti.