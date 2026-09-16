https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html

‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’

‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki kuşatmayı yarmak amacıyla tedavileri tamamlanmayan yaralı askerleri hastanelerden cepheye sevk... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T20:30+0300

2026-09-16T20:30+0300

2026-09-16T20:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

harkov

belgorod

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki kuşatma hattını yarmaya yönelik karşı saldırılarda, personel eksikliği nedeniyle tedavisi bitmeyen askerleri kullandığını ifade etti.Sputnik’e konuşan kaynaklar, Prikolotnoye bölgesinde konuşlanan Ukrayna 7’nci Sınır Muhafız Birliğine bağlı “Şkval” hızlı müdahale komutanlığı unsurlarının, kuşatma çemberi kapandıktan sonra Rus mevzilerine yönelik saldırılarda görev aldığını belirtti.Asker yetersizliği sebebiyle bazı yaralıların hastanelerden zorla birliklerine gönderildiğini kaydeden kaynaklar, göreve dönmeyi reddedenlerin ağır şekilde cezalandırıldığını vurguladı.Bu duruma örnek olarak, ağır yaralanan Ukraynalı sınır muhafızı Andrey Dril’in tedavisi tamamlanmadan acilen birliğine gönderilmesi gösterildi. Resmi açıklamalarda Dril’in Harkov bölgesindeki Prikolotnoye köyünde zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilse de ailesi; cenazenin siyah bir torba içinde, üzerinde çok az kıyafetle teslim edildiğini ve vücudunda morluklar ile sıyrıklar bulunduğunu aktardı.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesindeki kuşatma çemberini daraltmayı ve dış kontrol alanını genişletmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlığa göre, Ukrayna ordusu bölgede son 24 saatte yaklaşık 50, ay başından bu yana ise 600’den fazla asker kaybetti.Bakanlık, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada bölgenin kuzeyinde yaklaşık 1700 Ukrayna askerinin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise söz konusu kuşatmanın başarıyla sonuçlanması halinde, çatışma hattının Belgorod bölgesinin sınır kesimlerinden en az 20 kilometre uzaklaştırılacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-son-bir-gunde-bin-700-kadar-asker-kaybetti-1108807735.html

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ukrayna, harkov, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri