https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-nazim-hikmet-sergisinin-moskovada-duzenlenmesi-icin-calisacagiz-1108789238.html
Rus Büyükelçi Verşinin: Nazım Hikmet sergisinin Moskova’da düzenlenmesi için çalışacağız
Rus Büyükelçi Verşinin: Nazım Hikmet sergisinin Moskova’da düzenlenmesi için çalışacağız
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda İzmir’de düzenlenen Nazım Hikmet sergisini, kültürel etkinliklerin Türk-Rus... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T19:44+0300
2026-09-15T19:44+0300
2026-09-15T19:44+0300
türki̇ye
sergey verşinin
rusya
türkiye
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nazım hikmet
i̇zmir
sergi
moskova
rus be-200
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Nazım Hikmet’in doğumunun 125. yılı dolayısıyla 2027’de Moskova’da benzer bir sergi düzenlenmesi fikrini değerlendireceklerini ve hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.İzmir’deki sergiyi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Verşinin, Nazım Hikmet’in yaratıcı mirasını korumak ve zenginleştirmek isteyen insanların samimi çabasından etkilendiğini söyledi.Sergiyi kapsamlı ve etkileyici bulduğunu ifade eden Verşinin, Türkiye’deki materyallerin yanı sıra Moskova’dan getirilen eserlerin de sergide yer aldığını belirtti. Moskova’da Nazım Hikmet’in el yazmaları ve çizimlerinin muhafaza edildiği geniş bir koleksiyon bulunduğunu vurgulayan Verşinin, sergide şairin hayatına, yaşamındaki önemli dönemlere ve edebi mirasına büyük bir özenle yaklaşıldığını kaydetti.‘Moskova’da düzenlenmesi doğru ve güzel bir fikir’Serginin organizatörleriyle görüştüğünü anlatan Verşinin, etkinliğin İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da düzenlenmesinin planlandığını söyledi.Benzer bir serginin Moskova’da açılması olasılığını da ele aldıklarını belirten Verşinin, şöyle konuştu:‘Nazım Hikmet iki ülke arasında eşsiz bir insani köprü’İzmir’de düzenlenen ve Türkiye’de Nazım Hikmet’e adanmış en kapsamlı sergi olarak nitelendirilen etkinliğin Türk-Rus ilişkilerine katkısını değerlendiren Verşinin, kültürel ilişkilerin karşılıklı saygıya ve iki ülkenin tarihini anlamaya dayandığını vurguladı.Hem Türkiye’de hem Moskova’da yaşamış olan Nazım Hikmet’in iki ülke arasındaki insani bağlar bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Verşinin, “Benim için en değerli olan da budur” dedi.Serginin içerdiği materyallerin kapsamından ve sergileme biçiminden çok etkilendiğini dile getiren Verşinin, organizasyonun Nazım Hikmet’in mirasını Türkiye, Rusya ve dünyanın diğer ülkelerinde tanıtmayı amaçlayan kişiler tarafından başarılı bir şekilde hazırlandığını söyledi.‘Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınların söndürülmesine önemli katkıları oldu’Sputnik’e verdiği röportajda Rus Be-200ÇS uçaklarının Türkiye’deki yangın söndürme faaliyetlerine de değinen Verşinin, Rusya ile Türkiye’nin bu alandaki işbirliğiyle gurur duyabileceğini belirtti.Yangının son derece yıkıcı bir güç olduğunu söyleyen Verşinin, bunun son dönemde yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere başka ülkelerde de görüldüğüne dikkat çekti.Rus uçaklarının 1 Temmuz’dan bu yana Türkiye’de görev yaptığını ifade eden Verşinin, ekiplerin kesintisiz çalıştığını ve günde iki ila üç sorti gerçekleştirdiğini belirtti.Be-200ÇS uçaklarının tek seferde 10 tona kadar su alabildiğini vurgulayan Verşinin, uçakların bunu su yüzeyinin üzerinden geçerken kısa sürede gerçekleştirebildiğini ifade etti.Rus ekiplerin yangınların söndürülmesine önemli katkı sunduğunu belirten Verşinin, yerel yöneticilerin Rus ekiplerinin Türk meslektaşlarıyla yürüttüğü ortak çalışmaya ilişkin olumlu değerlendirmelerini duymaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.‘Dostluk yalnızca söz değil, gerçek dayanışma ve eylemdir’Çalışmaların Türkiye’nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla yürütüldüğünü belirten Verşinin, bunun dayanışma açıklamalarıyla yetinilmeyip çok zor koşullarda birlikte somut biçimde hareket edilmesine örnek oluşturduğunu kaydetti.Rus yangın söndürme ekiplerinin bu görevi sırasında kayıplar da verildiğini hatırlatan Verşinin, “Buna rağmen bu, dostluğun yalnızca sözlerden ibaret olmadığının; gerçek dayanışma ve eylem anlamına geldiğinin en iyi kanıtıdır” ifadelerini kullandı.Rusya’ya ait bir Be-200ÇS uçağı, 14 Ağustos 2021’de Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale ettiği sırada düşmüş, uçaktaki beş Rus ve üç Türk görevli hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-izmirdeki-ussu-ziyaret-etti-1108786724.html
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Maksim Durnev
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sergey verşinin, rusya, türkiye, ankara, nazım hikmet, i̇zmir, sergi, moskova, rus be-200, yangın söndürme uçağı
sergey verşinin, rusya, türkiye, ankara, nazım hikmet, i̇zmir, sergi, moskova, rus be-200, yangın söndürme uçağı
Rus Büyükelçi Verşinin: Nazım Hikmet sergisinin Moskova’da düzenlenmesi için çalışacağız
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda İzmir’de düzenlenen Nazım Hikmet sergisini, kültürel etkinliklerin Türk-Rus ilişkilerine katkısını ve Rus Be-200ÇS uçaklarının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarını değerlendirdi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Nazım Hikmet’in doğumunun 125. yılı dolayısıyla 2027’de Moskova’da benzer bir sergi düzenlenmesi fikrini değerlendireceklerini ve hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.
İzmir’deki sergiyi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Verşinin, Nazım Hikmet’in yaratıcı mirasını korumak ve zenginleştirmek isteyen insanların samimi çabasından etkilendiğini söyledi.
Nazım Hikmet’in yaratıcı mirasını gerçekten korumak ve geliştirmek isteyen samimi insanlar gördüm. Bilindiği üzere Nazım Hikmet yalnızca Türk edebiyatına değil, Rusya’nın ve daha birçok ülkenin edebiyatına da büyük katkıda bulundu.
Sergiyi kapsamlı ve etkileyici bulduğunu ifade eden Verşinin, Türkiye’deki materyallerin yanı sıra Moskova’dan getirilen eserlerin de sergide yer aldığını belirtti. Moskova’da Nazım Hikmet’in el yazmaları ve çizimlerinin muhafaza edildiği geniş bir koleksiyon bulunduğunu vurgulayan Verşinin, sergide şairin hayatına, yaşamındaki önemli dönemlere ve edebi mirasına büyük bir özenle yaklaşıldığını kaydetti.
‘Moskova’da düzenlenmesi doğru ve güzel bir fikir’
Serginin organizatörleriyle görüştüğünü anlatan Verşinin, etkinliğin İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da düzenlenmesinin planlandığını söyledi.
Benzer bir serginin Moskova’da açılması olasılığını da ele aldıklarını belirten Verşinin, şöyle konuştu:
Böyle bir serginin Moskova’da düzenlenmesi olasılığını konuştuk. Bunun doğru ve güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Nazım Hikmet 1902’de doğdu ve gelecek yıl doğumunun 125. yılı olacak. Şairin ve sevdiği kadının ebedi istirahatgahı da bilindiği üzere Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor. Bu nedenle söz konusu fikir yerinde ve yararlı. Konuyu değerlendirecek ve İzmir’de düzenlenen, Ankara ile İstanbul’da da açılmasını umduğum sergilerin devamı olarak bunu hayata geçirmeye çalışacağız.
‘Nazım Hikmet iki ülke arasında eşsiz bir insani köprü’
İzmir’de düzenlenen ve Türkiye’de Nazım Hikmet’e adanmış en kapsamlı sergi olarak nitelendirilen etkinliğin Türk-Rus ilişkilerine katkısını değerlendiren Verşinin, kültürel ilişkilerin karşılıklı saygıya ve iki ülkenin tarihini anlamaya dayandığını vurguladı.
Hem Türkiye’de hem Moskova’da yaşamış olan Nazım Hikmet’in iki ülke arasındaki insani bağlar bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Verşinin, “Benim için en değerli olan da budur” dedi.
Serginin içerdiği materyallerin kapsamından ve sergileme biçiminden çok etkilendiğini dile getiren Verşinin, organizasyonun Nazım Hikmet’in mirasını Türkiye, Rusya ve dünyanın diğer ülkelerinde tanıtmayı amaçlayan kişiler tarafından başarılı bir şekilde hazırlandığını söyledi.
‘Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınların söndürülmesine önemli katkıları oldu’
Sputnik’e verdiği röportajda Rus Be-200ÇS uçaklarının Türkiye’deki yangın söndürme faaliyetlerine de değinen Verşinin, Rusya ile Türkiye’nin bu alandaki işbirliğiyle gurur duyabileceğini belirtti.
Yangının son derece yıkıcı bir güç olduğunu söyleyen Verşinin, bunun son dönemde yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere başka ülkelerde de görüldüğüne dikkat çekti.
Rus uçaklarının 1 Temmuz’dan bu yana Türkiye’de görev yaptığını ifade eden Verşinin, ekiplerin kesintisiz çalıştığını ve günde iki ila üç sorti gerçekleştirdiğini belirtti.
Be-200ÇS uçaklarının tek seferde 10 tona kadar su alabildiğini vurgulayan Verşinin, uçakların bunu su yüzeyinin üzerinden geçerken kısa sürede gerçekleştirebildiğini ifade etti.
Rus ekiplerin yangınların söndürülmesine önemli katkı sunduğunu belirten Verşinin, yerel yöneticilerin Rus ekiplerinin Türk meslektaşlarıyla yürüttüğü ortak çalışmaya ilişkin olumlu değerlendirmelerini duymaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
‘Dostluk yalnızca söz değil, gerçek dayanışma ve eylemdir’
Çalışmaların Türkiye’nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla yürütüldüğünü belirten Verşinin, bunun dayanışma açıklamalarıyla yetinilmeyip çok zor koşullarda birlikte somut biçimde hareket edilmesine örnek oluşturduğunu kaydetti.
Rus yangın söndürme ekiplerinin bu görevi sırasında kayıplar da verildiğini hatırlatan Verşinin, “Buna rağmen bu, dostluğun yalnızca sözlerden ibaret olmadığının; gerçek dayanışma ve eylem anlamına geldiğinin en iyi kanıtıdır” ifadelerini kullandı.
Rusya’ya ait bir Be-200ÇS uçağı, 14 Ağustos 2021’de Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale ettiği sırada düşmüş, uçaktaki beş Rus ve üç Türk görevli hayatını kaybetmişti.