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TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi
TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi
Sputnik Türkiye
TÜİK'te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Yerine Cihat Erce İşbaşar atandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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TÜİK'te görev değişikliği kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TÜİK’te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html
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tüi̇k, resmi gazete
tüi̇k, resmi gazete

TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi

06:40 18.09.2026
© AATÜİK
TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
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TÜİK'te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
TÜİK'te görev değişikliği kararı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TÜİK’te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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