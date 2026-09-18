https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tuikte-gorev-degisimi-baskan-yardimcisi-gorevine-cihat-erce-isbasar-getirildi-1108844757.html
TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi
TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi
Sputnik Türkiye
TÜİK'te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Yerine Cihat Erce İşbaşar atandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T06:40+0300
2026-09-18T06:40+0300
2026-09-18T06:40+0300
türki̇ye
tüi̇k
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089342219_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6cd672d708320659d23261f76197c8e5.jpg
TÜİK'te görev değişikliği kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TÜİK’te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089342219_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a60d43b982ec0e78860999a331a23ee4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüi̇k, resmi gazete
TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar getirildi
TÜİK'te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
TÜİK'te görev değişikliği kararı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TÜİK’te Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.