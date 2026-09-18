https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html

Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Emniyet teşkilatındaki 69 görev değişikliğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T00:36+0300

2026-09-18T00:36+0300

2026-09-18T00:36+0300

türki̇ye

türkiye

emniyet müdürlüğü

emniyet

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

polis

polis memuru

polis merkezi

polis akademisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.Bakan Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazete-duyurdu-uc-ilin-emniyet-muduru-degisti-1102966820.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, emniyet müdürlüğü, emniyet, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, polis, polis memuru, polis merkezi, polis akademisi