https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html
Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Emniyet teşkilatındaki 69 görev değişikliğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T00:36+0300
2026-09-18T00:36+0300
2026-09-18T00:36+0300
türki̇ye
türkiye
emniyet müdürlüğü
emniyet
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
polis
polis memuru
polis merkezi
polis akademisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.Bakan Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazete-duyurdu-uc-ilin-emniyet-muduru-degisti-1102966820.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103497/59/1034975996_505:0:2638:1600_1920x0_80_0_0_cdb4b48d19f06583633d38c78a82d3a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, emniyet müdürlüğü, emniyet, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, polis, polis memuru, polis merkezi, polis akademisi
türkiye, emniyet müdürlüğü, emniyet, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, polis, polis memuru, polis merkezi, polis akademisi
Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet teşkilatındaki 69 görev değişikliğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.