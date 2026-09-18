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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html
Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Emniyet teşkilatındaki 69 görev değişikliğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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emniyet müdürlüğü
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recep tayyip erdoğan
polis
polis memuru
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.Bakan Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazete-duyurdu-uc-ilin-emniyet-muduru-degisti-1102966820.html
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türkiye, emniyet müdürlüğü, emniyet, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, polis, polis memuru, polis merkezi, polis akademisi
türkiye, emniyet müdürlüğü, emniyet, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, polis, polis memuru, polis merkezi, polis akademisi

Emniyet Teşkilatı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

00:36 18.09.2026
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
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Emniyet teşkilatındaki 69 görev değişikliğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
Emniyet Müdürü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti
23 Ocak, 00:24
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