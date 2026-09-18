https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trumpin-venezuelanin-gecici-baskani-rodriguez-ile-ilk-gorusmesini-yapmayi-planladigi-bildiriliyor-1108844231.html

Trump'ın Venezuela'nın geçici başkanı Rodriguez ile ilk görüşmesini yapmayı planladığı bildiriliyor

Trump'ın Venezuela'nın geçici başkanı Rodriguez ile ilk görüşmesini yapmayı planladığı bildiriliyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez New York’ta bir araya gelmesi bekleniyor. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T03:57+0300

2026-09-18T03:57+0300

2026-09-18T03:57+0300

dünya

abd

delcy rodriguez

venezuela

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in, BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelebileceği bildirildi. Gerçekleşmesi beklenen görüşme, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sonra ilk görüşme olacak.Axios’un haberine göre, Trump ve Rodriguez arasında 22 Eylül Salı günü ikili görüşme yapılması planlanıyor, ancak görüşmenin tarihi henüz kesinleşmiş değil.Trump da pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rodriguez ile görüşmesinin mümkün olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abd-iran-heyetine-bm-genel-kuruluna-katilim-icin-vize-verdi-1108844069.html

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abd, delcy rodriguez, venezuela, donald trump