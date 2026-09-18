https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abd-iran-heyetine-bm-genel-kuruluna-katilim-icin-vize-verdi-1108844069.html

ABD, İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verdi

ABD, İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verdi

Sputnik Türkiye

ABD, üst düzey İranlı yetkililerin 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T02:48+0300

2026-09-18T02:48+0300

2026-09-18T02:48+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

mesud pezeşkiyan

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı yetkililerin gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli toplantılarına katılabilmeleri için vizelerinin onaylandığını açıkladı.İran basını, altı aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ve nükleer program ile Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere sinyali bulunmaması nedeniyle gelişmeyi "alışılmadık" olarak değerlendirdi.Associated Press'in haberinde, İran heyetinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra gerekli personel de yer aldığı belirtildi.ABD, geçmişte çatışma veya ciddi dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.Bazı ABD'li milletvekillerinin İranlı yetkililerin girişini engelleme yönündeki düzenli çağrılarına rağmen, 1947 tarihli BM-ABD Genel Merkez Anlaşması, ABD'yi örgütün tüm üye devletlerinin temsilcilerine engelsiz erişim sağlamaya mecbur kılıyor.Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin yahut üst düzey yetkili heyetlerin katıldığı ve hitap gerçekleştirdiği yüksek düzeyli "Genel Görüşmeler" haftası 22 Eylül - 26 Eylül 2026 tarihleri arasında ve 28 Eylül 2026 günü gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi