https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abd-iran-heyetine-bm-genel-kuruluna-katilim-icin-vize-verdi-1108844069.html
ABD, İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verdi
ABD, İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verdi
Sputnik Türkiye
ABD, üst düzey İranlı yetkililerin 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T02:48+0300
2026-09-18T02:48+0300
2026-09-18T02:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
mesud pezeşkiyan
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı yetkililerin gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli toplantılarına katılabilmeleri için vizelerinin onaylandığını açıkladı.İran basını, altı aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ve nükleer program ile Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere sinyali bulunmaması nedeniyle gelişmeyi "alışılmadık" olarak değerlendirdi.Associated Press'in haberinde, İran heyetinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra gerekli personel de yer aldığı belirtildi.ABD, geçmişte çatışma veya ciddi dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.Bazı ABD'li milletvekillerinin İranlı yetkililerin girişini engelleme yönündeki düzenli çağrılarına rağmen, 1947 tarihli BM-ABD Genel Merkez Anlaşması, ABD'yi örgütün tüm üye devletlerinin temsilcilerine engelsiz erişim sağlamaya mecbur kılıyor.Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin yahut üst düzey yetkili heyetlerin katıldığı ve hitap gerçekleştirdiği yüksek düzeyli "Genel Görüşmeler" haftası 22 Eylül - 26 Eylül 2026 tarihleri arasında ve 28 Eylül 2026 günü gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db93948b86f198c451ff3ae1930ac987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi
abd, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi
ABD, İran heyetine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verdi
ABD, üst düzey İranlı yetkililerin 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı yetkililerin gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli toplantılarına katılabilmeleri için vizelerinin onaylandığını açıkladı.
İran basını, altı aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ve nükleer program ile Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere sinyali bulunmaması nedeniyle gelişmeyi "alışılmadık" olarak değerlendirdi.
Associated Press'in haberinde, İran heyetinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra gerekli personel de yer aldığı belirtildi.
ABD, geçmişte çatışma veya ciddi dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
Bazı ABD'li milletvekillerinin İranlı yetkililerin girişini engelleme yönündeki düzenli çağrılarına rağmen, 1947 tarihli BM-ABD Genel Merkez Anlaşması, ABD'yi örgütün tüm üye devletlerinin temsilcilerine engelsiz erişim sağlamaya mecbur kılıyor.
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin yahut üst düzey yetkili heyetlerin katıldığı ve hitap gerçekleştirdiği yüksek düzeyli "Genel Görüşmeler" haftası 22 Eylül - 26 Eylül 2026 tarihleri arasında ve 28 Eylül 2026 günü gerçekleştirilecek.