https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html
Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı
Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün konumunun yakında açıklanacağını... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T01:11+0300
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2026-09-18T01:11+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da bir ABD ordusu üssü kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi:Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin 'ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını' yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html
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abd, polonya
Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün konumunun yakında açıklanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da bir ABD ordusu üssü kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi:
Dostum, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin cesur liderliği sayesinde, Polonya'da bir ABD Ordusu üssü kurulması yönünde büyük ilerleme kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, yeri çok yakında açıklanacak. Bu, Büyük ABD/Polonya İttifakımız için tarihi bir adım olacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin 'ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını' yazdı.