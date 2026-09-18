Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html
Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı
Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün konumunun yakında açıklanacağını... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T01:11+0300
2026-09-18T01:11+0300
dünya
abd
polonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_78480825ebe1bf4e3b95d2cd96ebe39d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da bir ABD ordusu üssü kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi:Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin 'ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını' yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8eaa2c747aa65543627c6859dcd2506d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, polonya
abd, polonya

Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı

01:11 18.09.2026
© AAPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün konumunun yakında açıklanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da bir ABD ordusu üssü kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi:
Dostum, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin cesur liderliği sayesinde, Polonya'da bir ABD Ordusu üssü kurulması yönünde büyük ilerleme kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, yeri çok yakında açıklanacak. Bu, Büyük ABD/Polonya İttifakımız için tarihi bir adım olacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin 'ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını' yazdı.
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
DÜNYA
ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay
Dün, 21:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала