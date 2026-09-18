https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html

Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı

Trump: Polonya’daki ABD üssü için önemli ilerleme sağlandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün konumunun yakında açıklanacağını... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T01:11+0300

2026-09-18T01:11+0300

2026-09-18T01:11+0300

dünya

abd

polonya

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da bir ABD ordusu üssü kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi:Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetinin 'ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını' yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html

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abd, polonya