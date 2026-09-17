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ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay
ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının 24.3 milyar dolar değerindeki olası satışını onayladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T21:46+0300
2026-09-17T21:46+0300
dünya
abd
suudi arabistan
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ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının satışına ilişkin 24.3 milyar dolarlık olası anlaşmayı onayladığını duyurdu.Kongre’ye iletilen resmi bildirimde, satış paketinin 49 adet Pratt &amp; Whitney F135-PW-100 motorunu da kapsadığı belirtildi. Pakette ayrıca kriptografik ekipman, elektronik savaş desteği ile eğitim ve lojistik hizmetlerinin yer alacağı kaydedildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Açıklamada ayrıca, önerilen satışın bölgedeki mevcut askeri dengeyi değiştirmesinin beklenmediği ve anlaşmanın uygulanması için Suudi Arabistan’da ilave ABD hükümeti ya da yüklenici personeline ihtiyaç duyulmayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/irandan-abdnin-uaea-uyeliginin-askiya-alinmasi-cagrisi-1108838472.html
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abd, suudi arabistan, f-35
abd, suudi arabistan, f-35

ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay

21:46 17.09.2026
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© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının 24.3 milyar dolar değerindeki olası satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının satışına ilişkin 24.3 milyar dolarlık olası anlaşmayı onayladığını duyurdu.
Kongre’ye iletilen resmi bildirimde, satış paketinin 49 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunu da kapsadığı belirtildi. Pakette ayrıca kriptografik ekipman, elektronik savaş desteği ile eğitim ve lojistik hizmetlerinin yer alacağı kaydedildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bu önerilen satış, Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan, NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir
Açıklamada ayrıca, önerilen satışın bölgedeki mevcut askeri dengeyi değiştirmesinin beklenmediği ve anlaşmanın uygulanması için Suudi Arabistan’da ilave ABD hükümeti ya da yüklenici personeline ihtiyaç duyulmayacağı bildirildi.
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