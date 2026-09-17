https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html

ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay

ABD’den Suudi Arabistan’a 24.3 milyar dolarlık F-35 satışına onay

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının 24.3 milyar dolar değerindeki olası satışını onayladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T21:46+0300

2026-09-17T21:46+0300

2026-09-17T21:46+0300

dünya

abd

suudi arabistan

f-35

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ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağının satışına ilişkin 24.3 milyar dolarlık olası anlaşmayı onayladığını duyurdu.Kongre’ye iletilen resmi bildirimde, satış paketinin 49 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunu da kapsadığı belirtildi. Pakette ayrıca kriptografik ekipman, elektronik savaş desteği ile eğitim ve lojistik hizmetlerinin yer alacağı kaydedildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Açıklamada ayrıca, önerilen satışın bölgedeki mevcut askeri dengeyi değiştirmesinin beklenmediği ve anlaşmanın uygulanması için Suudi Arabistan’da ilave ABD hükümeti ya da yüklenici personeline ihtiyaç duyulmayacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/irandan-abdnin-uaea-uyeliginin-askiya-alinmasi-cagrisi-1108838472.html

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