https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trabzonda-saganak-etkili-oldu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1108867613.html
Trabzon'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Trabzon'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortahisar'da sağanak nedeniyle istinat duvarı ve... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T23:12+0300
2026-09-18T23:12+0300
2026-09-18T23:28+0300
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trabzon valiliği
trabzon emniyet müdürlüğü
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trabzon havalimanı
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sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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Trabzon'da akşam aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi ve Trabzon Havalimanı çevresinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan Ortahisar'ın Yalıncak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası sitedeki 2 binada yaşayanlar AFAD ekiplerince tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle kentte metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı bildirildi.AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilen açıklamada, ihbarlara müdahalenin sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/akom-tarih-verdi-istanbula-saganak-yagis-geliyor-1108858139.html
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trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, trabzon havalimanı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon büyükşehir belediyesi, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, trabzon havalimanı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Trabzon'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
23:12 18.09.2026 (güncellendi: 23:28 18.09.2026)
Trabzon'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortahisar'da sağanak nedeniyle istinat duvarı ve yol çökerken, 2 binada yaşayanlar AFAD ekiplerince tahliye edildi.
Trabzon'da akşam aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi ve Trabzon Havalimanı çevresinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan Ortahisar'ın Yalıncak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası sitedeki 2 binada yaşayanlar AFAD ekiplerince tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle kentte metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı bildirildi.
AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilen açıklamada, ihbarlara müdahalenin sürdüğü kaydedildi.