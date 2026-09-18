https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trabzonda-saganak-etkili-oldu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1108867613.html

Trabzon'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

Trabzon'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Trabzon'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortahisar'da sağanak nedeniyle istinat duvarı ve... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T23:12+0300

2026-09-18T23:12+0300

2026-09-18T23:28+0300

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Trabzon'da akşam aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi ve Trabzon Havalimanı çevresinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan Ortahisar'ın Yalıncak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası sitedeki 2 binada yaşayanlar AFAD ekiplerince tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle kentte metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı bildirildi.AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilen açıklamada, ihbarlara müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

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