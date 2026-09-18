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AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağış geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağış geliyor
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AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Kentte hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 26-28 derece, akşam ve gece saatlerinde... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul’da sağanak için tarih verildiAKOM’un hava tahmin raporuna göre kentte hafta sonunun ardından hava koşullarında değişiklik yaşanacak. 22 Eylül Salı günü İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.Hafta sonu yağış beklenmiyorAKOM’un tahminlerine göre hafta sonu İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.Gece sıcaklıkları 16 dereceye düşecekİstanbul’da gündüz sıcaklıkları 26-28 derece seviyelerinde seyrederken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, akom, sağanak
hava durumu, akom, sağanak

AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağış geliyor

13:36 18.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Kentte hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 26-28 derece, akşam ve gece saatlerinde ise 16 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 22 Eylül Salı günü ise sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul’da sağanak için tarih verildi

AKOM’un hava tahmin raporuna göre kentte hafta sonunun ardından hava koşullarında değişiklik yaşanacak. 22 Eylül Salı günü İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.

Hafta sonu yağış beklenmiyor

AKOM’un tahminlerine göre hafta sonu İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıkları 16 dereceye düşecek

İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 26-28 derece seviyelerinde seyrederken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
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