https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/akom-tarih-verdi-istanbula-saganak-yagis-geliyor-1108858139.html

AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Kentte hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 26-28 derece, akşam ve gece saatlerinde... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T13:36+0300

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türki̇ye

hava durumu

akom

sağanak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul’da sağanak için tarih verildiAKOM’un hava tahmin raporuna göre kentte hafta sonunun ardından hava koşullarında değişiklik yaşanacak. 22 Eylül Salı günü İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.Hafta sonu yağış beklenmiyorAKOM’un tahminlerine göre hafta sonu İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.Gece sıcaklıkları 16 dereceye düşecekİstanbul’da gündüz sıcaklıkları 26-28 derece seviyelerinde seyrederken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilen-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1108856553.html

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