Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html
Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T20:05+0300
2026-09-07T20:05+0300
türki̇ye
düzce
düzce valiliği
düzce belediyesi
trafik kazası
trafik
trafik cezası
trafik polisi
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108567343_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2958f5ef2dc0de0682816cab5c4fec31.jpg
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Ayazlı Akevler mevkisinde demir çelik yüklü tır ve 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracını altına alan tır, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım aracında bulunan 3 kadın fındık işçisi ve tarla sahibinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/12-yasindaki-cocuk-olumden-dondu-kamyonetin-kasasindaki-demirler-basina-carpti-1108560493.html
türki̇ye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108567343_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_5e9290a968ffc25abb87cfceabb99b35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, trafik kazası, trafik, trafik cezası, trafik polisi, kaza, kaza sebebi
düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, trafik kazası, trafik, trafik cezası, trafik polisi, kaza, kaza sebebi

Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

20:05 07.09.2026
© AA / Ömer ÜrerDüzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ve fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ve fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Ömer Ürer
Abone ol
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Ayazlı Akevler mevkisinde demir çelik yüklü tır ve 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracını altına alan tır, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım aracında bulunan 3 kadın fındık işçisi ve tarla sahibinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Aydın kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
12 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Kamyonetin kasasındaki demirler başına çarptı
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала