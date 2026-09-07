https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html

Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

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D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Ayazlı Akevler mevkisinde demir çelik yüklü tır ve 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracını altına alan tır, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım aracında bulunan 3 kadın fındık işçisi ve tarla sahibinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/12-yasindaki-cocuk-olumden-dondu-kamyonetin-kasasindaki-demirler-basina-carpti-1108560493.html

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düzce, düzce valiliği, düzce belediyesi, trafik kazası, trafik, trafik cezası, trafik polisi, kaza, kaza sebebi