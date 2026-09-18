https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/suudi-arabistandan-abdnin-48-adet-f-35-satisina-iliskin-aciklama-isbirliginin-gostergesi-1108849229.html

Suudi Arabistan'dan, ABD'nin 48 adet F-35 satışına ilişkin açıklama: İşbirliğinin göstergesi

Suudi Arabistan'dan, ABD'nin 48 adet F-35 satışına ilişkin açıklama: İşbirliğinin göstergesi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24.3 milyar dolar değerinde 48 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı. Riyad'dan ilk yorum geldi

2026-09-18T10:26+0300

2026-09-18T10:26+0300

2026-09-18T10:26+0300

dünya

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

suudi arabistan

f35

abd

dışişleri bakanlığı

donald trump

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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin krallığa 48 adet F-35 Lightning II savaş uçağı satılmasına yönelik olası satış kararını memnuniyetle karşıladı.Büyükelçilik tarafından X'te yapılan açıklamada, söz konusu satışın Suudi Arabistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin ilerlediğini ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü gösterdiği belirtildi.Açıklamada, "On yıllardır Suudi-ABD güvenlik işbirliği bölgesel istikrara katkıda bulundu, ortak savunma kabiliyetlerimizi güçlendirdi ve ortak güvenlik çıkarlarımızı ilerletti" ifadeleri kullanıldı.Satışın değeri 24.3 milyar dolarABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 F-35 Lightning II Joint Strike Fighter uçağı ve bunlarla bağlantılı ekipmanın olası satışına ilişkin kararı onayladı.ABD yönetimi, anlaşmanın "önemli bir NATO dışı müttefikin güvenliğini" güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Washington, Suudi Arabistan'ı Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olarak nitelendirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, olası satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.Trump'ın, Husiler konusunda Prens bin Selman'ı 'reddetti' haberleriHafta başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın Husilere karşı Trump'tan hava desteği talep ettiği ancak İran'a odaklanan Beyaz Saray'ın bu talebi geri çevirdiği bildirilmişti.İngiliz basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. Ancak Washington, İran ile yaşanan çatışmalara odaklandığını belirterek bu talebe olumsuz yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/husilerden-f-15-paylasimi-abd-icin-ikinci-vaka-olabilir-dusuruldugu-one-surulen-ucagin-goruntuleri-1108827874.html

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suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, suudi arabistan, f35, abd, dışişleri bakanlığı, donald trump