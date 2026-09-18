https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/sahnede-taciz-iddiasiyla-ilgili-demet-akalindan-aciklama-iki-kere-yapti-itekledim-1108844858.html

Sahnede taciz iddiasıyla ilgili Demet Akalın'dan açıklama: İki kere yaptı, itekledim

Sahnede taciz iddiasıyla ilgili Demet Akalın'dan açıklama: İki kere yaptı, itekledim

Sputnik Türkiye

Sahnede bir hayranının tacizine uğradığı iddia edilen Demet Akalın yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T06:52+0300

2026-09-18T06:52+0300

2026-09-18T06:52+0300

yaşam

demet akalın

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnede hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin taciziyle ilgili konuştu. Akalın, "O kadar yakın temastaydı ki bana, 'git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı" ifadelerini kullandı. Git dedim gitmediKonserinde hayranı olduğu bir kişi tarafından taciz edildiği haberleriyle gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yaşadıklarını anlattı. Ünlü isim, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, "Git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi." dedi. Korumalarına bağırmıştıÜnlü isim konser sonrasında korumalarının yanına giderek şikayetçi olmuş ve 'her tarafımı elledi' diye bağırarak korumalarını azarlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/demet-akalin-konserinde-tacize-ugradi-isyan-etti-1108822643.html

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demet akalın