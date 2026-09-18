https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/sahnede-taciz-iddiasiyla-ilgili-demet-akalindan-aciklama-iki-kere-yapti-itekledim-1108844858.html
Sahnede taciz iddiasıyla ilgili Demet Akalın'dan açıklama: İki kere yaptı, itekledim
Sahnede taciz iddiasıyla ilgili Demet Akalın'dan açıklama: İki kere yaptı, itekledim
Sputnik Türkiye
Sahnede bir hayranının tacizine uğradığı iddia edilen Demet Akalın yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T06:52+0300
2026-09-18T06:52+0300
2026-09-18T06:52+0300
yaşam
demet akalın
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnede hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin taciziyle ilgili konuştu. Akalın, "O kadar yakın temastaydı ki bana, 'git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı" ifadelerini kullandı. Git dedim gitmediKonserinde hayranı olduğu bir kişi tarafından taciz edildiği haberleriyle gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yaşadıklarını anlattı. Ünlü isim, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, "Git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi." dedi. Korumalarına bağırmıştıÜnlü isim konser sonrasında korumalarının yanına giderek şikayetçi olmuş ve 'her tarafımı elledi' diye bağırarak korumalarını azarlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/demet-akalin-konserinde-tacize-ugradi-isyan-etti-1108822643.html
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Sahnede taciz iddiasıyla ilgili Demet Akalın'dan açıklama: İki kere yaptı, itekledim
Sahnede bir hayranının tacizine uğradığı iddia edilen Demet Akalın yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnede hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin taciziyle ilgili konuştu. Akalın, "O kadar yakın temastaydı ki bana, 'git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı" ifadelerini kullandı.
Konserinde hayranı olduğu bir kişi tarafından taciz edildiği haberleriyle gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın yaşadıklarını anlattı. Ünlü isim, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, "Git" dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi." dedi.
Ünlü isim konser sonrasında korumalarının yanına giderek şikayetçi olmuş ve 'her tarafımı elledi' diye bağırarak korumalarını azarlamıştı.