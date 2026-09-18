https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusyada-devlet-dumasi-secimlerinde-oy-verme-islemi-basladi-1108843124.html

Rusya’da Devlet Duması seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Rusya’da Devlet Duması seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Sputnik Türkiye

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler için ilk oy verme işlemi Kamçatka bölgesinde başladı. Rusya’da üç gün... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T00:01+0300

2026-09-18T00:01+0300

2026-09-18T00:01+0300

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Rusya’da 2026 "Birleşik Seçim Günü" kapsamında oy verme işlemi ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesinde başladı. Ülke genelinde farklı düzeylerde 2 bin 200’den fazla seçimin gerçekleştirileceği süreçte, toplam 20 bin 700 milletvekilliği ile çeşitli kademelerdeki seçilmiş makam belirlenecek.Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 30 Ağustos’ta 37 bölgede başlayan erken oy kullanma sürecinde 16 Eylül itibarıyla 203 bin 952 seçmenin oy kullandığını açıklamıştı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 14 binden fazla kişi oylarını erken kullanma imkanı buldu.Seçmenler; kağıt oy pusulası, uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanabilecek. Elektronik oylama için 4 milyon, ikamet dışı oy kullanmak için ise 2.9 milyondan fazla başvuru yapıldı.Devlet Duması seçimlerinde federal düzeyde; Birleşik Rusya, Liberal Demokrat Parti, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar olmak üzere 10 parti yarışıyor. Ayrıca 225 tek sandalyeli seçim bölgesindeki adaylar için de oy verilecek.Yurt dışında bulunan Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için ise 152 ülkede toplam 333 seçim merkezi hizmet verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/putinden-duma-secimleri-oncesi-rus-halkina-mesaj-1108814963.html

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