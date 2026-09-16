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Putin: Seçimler, Rusya’yı zayıflatmak isteyenlere yanıt olacak

Putin: Seçimler, Rusya’yı zayıflatmak isteyenlere yanıt olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin’den vatandaşlara seslendi. Seçimlerin yasalara uygun ve belirlenen tarihlerde... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T18:34+0300

2026-09-16T18:34+0300

2026-09-16T18:59+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

devlet duması

seçim

zafer

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri öncesinde Rusya vatandaşlarına hitap etti.Duma seçimlerine yönelik kampanyayı “önemli ve birçok açıdan belirleyici” olarak nitelendiren Putin, seçimlerin yasalara sıkı biçimde uygun olarak ve belirlenen tarihlerde gerçekleştirileceğini vurguladı.Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya’yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya’yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti.Putin, vatandaşların seçimlere katılımının “Rusya’nın zaferine yapılan ortak bir katkı” olduğunu kaydetti.

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vladimir putin, rusya, kremlin, devlet duması, seçim, zafer