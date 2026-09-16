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Putin: Seçimler, Rusya’yı zayıflatmak isteyenlere yanıt olacak
Putin: Seçimler, Rusya’yı zayıflatmak isteyenlere yanıt olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin’den vatandaşlara seslendi. Seçimlerin yasalara uygun ve belirlenen tarihlerde... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T18:34+0300
2026-09-16T18:59+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
devlet duması
seçim
zafer
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri öncesinde Rusya vatandaşlarına hitap etti.Duma seçimlerine yönelik kampanyayı “önemli ve birçok açıdan belirleyici” olarak nitelendiren Putin, seçimlerin yasalara sıkı biçimde uygun olarak ve belirlenen tarihlerde gerçekleştirileceğini vurguladı.Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya’yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya’yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti.Putin, vatandaşların seçimlere katılımının “Rusya’nın zaferine yapılan ortak bir katkı” olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/lavrov-avrupa-rusyaya-saldirirsa-savas-cok-kisa-surer-1108810941.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, devlet duması, seçim, zafer
vladimir putin, rusya, kremlin, devlet duması, seçim, zafer

Putin: Seçimler, Rusya’yı zayıflatmak isteyenlere yanıt olacak

18:34 16.09.2026 (güncellendi: 18:59 16.09.2026)
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin’den vatandaşlara seslendi. Seçimlerin yasalara uygun ve belirlenen tarihlerde yapılacağını belirten Putin, sandığa katılımın “Rusya’nın zaferine ortak katkı” olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri öncesinde Rusya vatandaşlarına hitap etti.
Duma seçimlerine yönelik kampanyayı “önemli ve birçok açıdan belirleyici” olarak nitelendiren Putin, seçimlerin yasalara sıkı biçimde uygun olarak ve belirlenen tarihlerde gerçekleştirileceğini vurguladı.
Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya’yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya’yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti.
Putin, vatandaşların seçimlere katılımının “Rusya’nın zaferine yapılan ortak bir katkı” olduğunu kaydetti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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