https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-rapor-10-yerlesim-merkezinin-kontrolu-ele-gecirildi-1108859050.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık rapor: 10 yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık rapor: 10 yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı’nın haftalık raporuna göre, Rus güçleri iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Son bir günde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T14:14+0300
2026-09-18T14:14+0300
2026-09-18T14:19+0300
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rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbas’ta devam eden özel askeri operasyonun 12-18 Eylül tarihleri arasındaki seyrine dair haftalık raporunu açıkladı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri söz konusu dönemde iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Saldırılarda askeri-sanayi kompleksine, metalurji, otomotiv ve radyo-elektronik sanayilerine ait tesisler, askeri amaçlı yük lojistik ve dağıtım merkezleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarına kullanılan yakıt-enerji, demiryolu ve karayolu altyapı tesisleri, insansız hava araçları ile kara robotik sistemlerinin ve yedek parçalarının üretim atölyeleri ve depolama alanları, mühimmat-yakıt-malzeme depoları ile Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Bunun yanı sıra, Ukrayna limanlarında militanlar için askeri kargo ile akaryakıt-yağlama malzemelerinin kabul ve depolanmasını sağlayan bir dizi altyapı tesisi devre dışı bırakıldı.Hafta boyunca Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren 12 kuru yük gemisi, iki "RO-RO" tipi deniz feribotu, bir tanker ve bir römorkör vuruldu.Dün gerçekleştirilen aktif harekâtla Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerleri kurtarıldı. Geçtiğimiz hafta toplamda 10 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi.Bakanlık açıklamasına göre, Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.325'ten fazla asker ve 56 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rus hava savunma sistemleri tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında 44 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden sekiz mermi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün füzesi ve 5.706 sabit kanatlı İHA düşürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
rusya
ukrayna
donbass
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, himars
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık rapor: 10 yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi
14:14 18.09.2026 (güncellendi: 14:19 18.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı’nın haftalık raporuna göre, Rus güçleri iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Son bir günde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim birimi Rusya’nın kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbas’ta devam eden özel askeri operasyonun 12-18 Eylül tarihleri arasındaki seyrine dair haftalık raporunu açıkladı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri söz konusu dönemde iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Saldırılarda askeri-sanayi kompleksine, metalurji, otomotiv ve radyo-elektronik sanayilerine ait tesisler, askeri amaçlı yük lojistik ve dağıtım merkezleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarına kullanılan yakıt-enerji, demiryolu ve karayolu altyapı tesisleri, insansız hava araçları ile kara robotik sistemlerinin ve yedek parçalarının üretim atölyeleri ve depolama alanları, mühimmat-yakıt-malzeme depoları ile Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.
Bunun yanı sıra, Ukrayna limanlarında militanlar için askeri kargo ile akaryakıt-yağlama malzemelerinin kabul ve depolanmasını sağlayan bir dizi altyapı tesisi devre dışı bırakıldı.
Hafta boyunca Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren 12 kuru yük gemisi, iki "RO-RO" tipi deniz feribotu, bir tanker ve bir römorkör vuruldu.
Dün gerçekleştirilen aktif harekâtla Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerleri kurtarıldı. Geçtiğimiz hafta toplamda 10 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi.
Bakanlık açıklamasına göre, Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.325'ten fazla asker ve 56 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında 44 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden sekiz mermi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün füzesi ve 5.706 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:
239.109 insansız hava aracı
672 hava savunma füze sistemi
30.944 tank ve diğer zırhlı savaş aracı
1.778 çok namlulu roketatar savaş aracı
36.483 sahra topu ve havan