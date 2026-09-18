https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-rapor-10-yerlesim-merkezinin-kontrolu-ele-gecirildi-1108859050.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık rapor: 10 yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık rapor: 10 yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’nın haftalık raporuna göre, Rus güçleri iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Son bir günde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T14:14+0300

2026-09-18T14:14+0300

2026-09-18T14:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106085474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65e2bf864a6f4d8050a5ded47284e7c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbas’ta devam eden özel askeri operasyonun 12-18 Eylül tarihleri arasındaki seyrine dair haftalık raporunu açıkladı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri söz konusu dönemde iki kitlesel ve beş grup saldırı düzenledi. Saldırılarda askeri-sanayi kompleksine, metalurji, otomotiv ve radyo-elektronik sanayilerine ait tesisler, askeri amaçlı yük lojistik ve dağıtım merkezleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarına kullanılan yakıt-enerji, demiryolu ve karayolu altyapı tesisleri, insansız hava araçları ile kara robotik sistemlerinin ve yedek parçalarının üretim atölyeleri ve depolama alanları, mühimmat-yakıt-malzeme depoları ile Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Bunun yanı sıra, Ukrayna limanlarında militanlar için askeri kargo ile akaryakıt-yağlama malzemelerinin kabul ve depolanmasını sağlayan bir dizi altyapı tesisi devre dışı bırakıldı.Hafta boyunca Ukrayna ordusu çıkarına faaliyet gösteren 12 kuru yük gemisi, iki "RO-RO" tipi deniz feribotu, bir tanker ve bir römorkör vuruldu.Dün gerçekleştirilen aktif harekâtla Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerleri kurtarıldı. Geçtiğimiz hafta toplamda 10 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi.Bakanlık açıklamasına göre, Ukrayna ordusu geçtiğimiz hafta 9.325'ten fazla asker ve 56 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rus hava savunma sistemleri tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında 44 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden sekiz mermi, iki uzun menzilli güdümlü Neptün füzesi ve 5.706 sabit kanatlı İHA düşürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana şu ana kadar imha edildiği belirtilen unsurlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, himars