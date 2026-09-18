https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-limanlar-ve-askeri-amaclarla-kullanilan-gemiler-vuruldu-1108865067.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da limanlar ve askeri amaçlarla kullanılan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da limanlar ve askeri amaçlarla kullanılan gemiler vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T19:20+0300
2026-09-18T19:20+0300
2026-09-18T19:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rus ordusu
odessa
liman
kuru yük gemisi
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna limanları ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Odessa Limanı’nda ise Ukrayna ordusu için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin hedef alındığı kaydedildi.Ayrıca Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri malzeme taşıyan başka bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-rapor-10-yerlesim-merkezinin-kontrolu-ele-gecirildi-1108859050.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, odessa, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, odessa, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da limanlar ve askeri amaçlarla kullanılan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna limanları ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Odessa Limanı’nda ise Ukrayna ordusu için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin hedef alındığı kaydedildi.
Ayrıca Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri malzeme taşıyan başka bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.