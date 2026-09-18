https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-limanlar-ve-askeri-amaclarla-kullanilan-gemiler-vuruldu-1108865067.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da limanlar ve askeri amaçlarla kullanılan gemiler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da limanlar ve askeri amaçlarla kullanılan gemiler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T19:20+0300

2026-09-18T19:20+0300

2026-09-18T19:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

rus ordusu

odessa

liman

kuru yük gemisi

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna limanları ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Odessa Limanı’nda ise Ukrayna ordusu için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin hedef alındığı kaydedildi.Ayrıca Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri malzeme taşıyan başka bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.

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ukrayna

odessa

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, odessa, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)