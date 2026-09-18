https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-hedefler-vuruldu-1108846401.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T08:45+0300

2026-09-18T08:45+0300

2026-09-18T08:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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çernomorsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara, gemilere ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlık açıklamasına göre, Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan, Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Nova Poşta lojistik merkezine de saldırı düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html

rusya

ukrayna

odessa

çernomorsk

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)