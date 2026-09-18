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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-hedefler-vuruldu-1108846401.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T08:45+0300
2026-09-18T08:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
çernomorsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara, gemilere ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlık açıklamasına göre, Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan, Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Nova Poşta lojistik merkezine de saldırı düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html
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rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu

08:45 18.09.2026 (güncellendi: 08:49 18.09.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRus insansız hava aracı Orlan
Rus insansız hava aracı Orlan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara, gemilere ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan, Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Nova Poşta lojistik merkezine de saldırı düzenlendi.
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