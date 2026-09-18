https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-hedefler-vuruldu-1108846401.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T08:45+0300
2026-09-18T08:45+0300
2026-09-18T08:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
çernomorsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080543899_0:293:3070:2019_1920x0_80_0_0_f151463fa6687e5e751dc07ad085890b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara, gemilere ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlık açıklamasına göre, Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan, Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Nova Poşta lojistik merkezine de saldırı düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html
rusya
ukrayna
odessa
çernomorsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080543899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b311704cec23043ce69e8bbebb5423f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, çernomorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da askeri hedefler vuruldu
08:45 18.09.2026 (güncellendi: 08:49 18.09.2026)
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara, gemilere ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan, Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Nova Poşta lojistik merkezine de saldırı düzenlendi.