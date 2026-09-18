Rus Dışişleri: Buça vakası Rusya'ya karşı yaptırım uygulamak için kurgulandı
© AP Photo / Rodrigo AbdUkrayna Buça
© AP Photo / Rodrigo Abd
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Buça'da gerçekleşen olayın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamak amacıyla kasıtlı olarak kurgulandığını söyleyen Miroşnik, iddiaların uluslararası alanda tamamen çürütüleceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, 2022 yılında Buça'da gerçekleşen olayın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamak amacıyla kasıtlı olarak kurgulandığını belirtti.
Sputnik'e konuşan Miroşnik, Ukrayna'nın Buça'yla ilgili sahte iddiasına tepki gösterdi.
Ukrayna'nın bu konudaki iddialarını eleştiren Miroşnik, bunların uluslararası alanda tamamen çürütüleceğini söyledi.
Miroşnik, "Buça hakkındaki sahte haber, yalnızca Rusya'ya yönelik yaptırımların getirilmesini bir şekilde haklı çıkarmak ve müttefikleri Rusya'ya karşı harekete geçirmek amacıyla kurgulandı, aktif şekilde yayıldı ve hem sözcüler hem de medya tarafından desteklendi" ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, bu provokasyonun önemini yitirdiğinde tam anlamıyla bir küresel manipülasyon tarihi olarak anılacağını dile getirdi.
Sputnik'e konuşan Miroşnik, Ukrayna'nın Buça'yla ilgili sahte iddiasına tepki gösterdi.
Ukrayna'nın bu konudaki iddialarını eleştiren Miroşnik, bunların uluslararası alanda tamamen çürütüleceğini söyledi.
Miroşnik, "Buça hakkındaki sahte haber, yalnızca Rusya'ya yönelik yaptırımların getirilmesini bir şekilde haklı çıkarmak ve müttefikleri Rusya'ya karşı harekete geçirmek amacıyla kurgulandı, aktif şekilde yayıldı ve hem sözcüler hem de medya tarafından desteklendi" ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, bu provokasyonun önemini yitirdiğinde tam anlamıyla bir küresel manipülasyon tarihi olarak anılacağını dile getirdi.
Rusya'dan provokasyon vurgusu gelmişti
Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022'de yaptığı açıklamada Kiev yönetimi tarafından Buca'dan olduğu öne sürülerek paylaşılan görsel ve videoların tümüyle provokasyon olduğunu vurgulamıştı.
Bakanlık, şehrin Rus kontrolü altında bulunduğu dönemde hiçbir sivilin şiddet eylemlerinden zarar görmediğinin altını çizmişti.
Bakanlık, şehrin Rus kontrolü altında bulunduğu dönemde hiçbir sivilin şiddet eylemlerinden zarar görmediğinin altını çizmişti.